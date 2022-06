Ms. Marvel conserta furo de roteiro de WandaVision sobre Vingadores

Alerta de spoilers

WandaVision contava com um furo de roteiro envolvendo Vingadores: Ultimato. Esse problema foi, finalmente, resolvido em Ms. Marvel.

Na série do Disney+ sobre a Feiticeira Escarlate, Monica Rambeau diz que Wanda chegou perto de matar Thanos durante a batalha final em Ultimato.

O problema é que ela não estava presente na luta. Portanto, não havia como ela saber exatamente o que ocorreu por lá, especialmente em meio a tantos heróis e vilões lutando. Ms. Marvel resolve esse problema.

No primeiro episódio da série do Disney+, é revelado que Scott Lang, o Homem-Formiga, agora tem um podcast, no qual fala sobre os Vingadores.

Com isso, Monica pode ter ficado sabendo sobre Wanda em Ultimato por meio desse podcast, acabando com o furo no roteiro de WandaVision.

Iman Vellani como Kamala Khan na série Ms. Marvel

Ms. Marvel está no Disney+

Kamala Khan é conhecida como a maior fã da Capitã Marvel. De forma inesperada, a menina ganha poderes por meio de um bracelete e começa a atuar contra o crime.

A série da Ms. Marvel está ligada com WandaVision e Capitã Marvel 2, ou The Marvels.

A heroína estará no aguardado filme da Marvel. Ao mesmo tempo, Monica Rambeau (Teyonah Parris), que aparece em WandaVision, também volta na sequência.

A série no Disney+ conta a origem da Ms. Marvel. Há a expectativa que Brie Larson apareça como Carol Danvers.

Ms. Marvel já estreou no Disney+, com novos episódios às quartas-feiras.

