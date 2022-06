Ms. Marvel revela detalhe hilário sobre Guardiões da Galáxia em 1º episódio

Ms. Marvel tem tudo para se tornar um dos maiores sucessos do MCU em 2022. Afinal, a produção foi aclamada por público e crítica após o lançamento de seu primeiro episódio. Muitos fãs não perceberam, mas a estreia da série no Disney+ traz um easter egg inusitado sobre os Guardiões da Galáxia.

“Esta série original apresenta Kamala Khan, uma adolescente muçulmana de Jersey City. Ela adora jogar videogames e escrever fanfics, além de ser fã de super-heróis e ter uma imaginação sem limites – especialmente quando se trata da Capitã Marvel”, afirma a sinopse de Ms. Marvel.

Continua depois da publicidade

A nova série do MCU garantiu 95% de aprovação no Rotten Tomatoes. Ms. Marvel acumula elogios pelas performances do elenco, o tom diversificado da trama, o ritmo da história e a caracterização dos personagens – além de seu papel importantíssimo para a representatividade na Marvel.

Veja abaixo tudo sobre a referência aos Guardiões da Galáxia que acontece no primeiro episódio de Ms. Marvel no Disney+.

Detalhe de Guardiões da Galáxia chama atenção em Ms. Marvel

Um dos aspectos mais interessantes de Ms. Marvel é a caracterização de Kamala Khan, a personagem principal.

Interpretada por Iman Vellani, a adolescente é uma grande fã dos Vingadores, particularmente da Capitã Marvel.

No primeiro episódio de Ms. Marvel, Khan foge de casa para participar da AvengersCon, uma espécie de “Comic-Con dos Vingadores”.

O plano da protagonista é concorrer em uma competição de cosplays, claro, como a Capitã Marvel.

A AvengersCon traz áreas dedicadas a vários personagens da Marvel. Entre elas, destacam-se as do Homem-Formiga, Thor e Viúva Negra.

Mas o easter egg mais engraçado pode ser visto em uma camisa dos Guardiões da Galáxia, especificamente do Groot.

A camisa revela que, exceto os Vingadores e os Guardiões da Galáxia, nenhum personagem do MCU conhece o verdadeiro nome de Groot.

Por isso, a camisa de Groot identifica o personagem como “Mr. Tree” (Sr. Árvore). A referência hilária chamou a atenção dos fãs e deu o que falar nas redes sociais.

Afinal, não é difícil concluir que, se um personagem diz apenas “Sou Groot”, seu nome é realmente Groot.

No MCU, Groot é interpretado por Vin Diesel. Muitos fãs não sabem, mas o astro de Velozes & Furiosos não dubla o Sr. Árvore apenas em inglês. Ao contrário, ele é responsável pela voz do alien na maioria das dublagens, incluindo a brasileira.

O primeiro episódio de Ms. Marvel está disponível no Disney+. Os próximos capítulos estreiam semanalmente até 13 de julho. Clique aqui para assinar a plataforma e conferir os filmes e séries da Marvel.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.