Ms. Marvel entrega o que os fãs do MCU pedem há anos

O episódio final de Ms. Marvel traz uma grande revelação sobre as origens de Kamala Khan, configurando a chegada de uma equipe de super-heróis no MCU, aguardada há tempos pelos fãs do universo.

O sexto e último episódio da série Disney+, a protagonista durante uma conversa com seu amigo Bruno Carrelli (Matt Lintz), ele aponta algo “diferente” nos genes da personagem, como se fosse uma “mutação”.

No mesmo momento, a música tema da série clássica animada dos X-Men, pode ser ouvida. A cena sugere que a Ms. Marvel é a primeira mutante conhecida no MCU e pode prenunciar a chegada dos tão aguardados X-Men.

Os fãs que quiserem ver Kamala Khan em ação novamente não precisarão esperar muito. A personagem está programada para aparecer em The Marvels, com grande elenco na sequência do filme solo da Capitã Marvel, poderemos ter em The Marvels mais respostas sobre a suposta ligação da personagem com a clássica equipe da Marvel.

Ms.Marvel interpretada por Iman Vellani

Ms.Marvel no Disney+

A nova série original apresenta Kamala Khan, uma adolescente norte-americana de ascendência muçulmana, que mora em Jersey City. Como qualquer menina da sua idade, ela está na fase de descobertas e desafios, tendo também que equilibrar os estudos e sua cultura familiar.

Kamala é muito criativa e adora desenhar e escrever fanfics. Também é geek e muito fã de super-heróis – especialmente da Capitã Marvel. Mas diversas vezes a adolescente sente que não se encaixa na turma da escola e até mesmo dentro de casa. Em meio a todos estes dilemas, Kamala precisa lidar com algo ainda mais complexo: ela descobre que tem superpoderes.

O potencial de uma vida mais longa sugere que o futuro da Ms. Marvel no MCU se estenderá muito além de sua próxima aparição em The Marvels, ainda que alguns aspectos da série venham sendo criticados.

A primeira temporada de Ms. Marvel está caminhando para sua reta final, seus episódios estão sendo transmitidos por meio do Disney+.

