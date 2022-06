Ms. Marvel revela hilário novo trabalho de herói dos Vingadores

A série Ms. Marvel já estreou com seu primeiro episódio, e revelou um novo trabalho hilário de um herói dos Vingadores.

Conforme é dito no primeiro episódio, Kamala Khan (Iman Vellani) está estudando um dos poucos heróis que enfrentou Thanos (Josh Brolin) e viveu. Os recursos que ela usou para chegar ao assunto é justamente através do podcast do Homem-Formiga (Paul Rudd), intitulado “Big Me, Little Me” (via Looper).

Scott Lang, o segundo a vestir o traje do Homem-Formiga nos filmes da Marvel, iniciou um podcast para promover o que vivenciou como herói. É possível que o podcast reapareça nos próximos episódios, com Lang convidando heróis para entrevistas.

Kamala é obcecada pela Capitã Marvel (Brie Larson), que ajudou a salvar o mundo em Vingadores: Ultimato. Ela é o motivo de Kamala querer ser uma heroína, e os fãs terão que esperar para ver se o caminho das duas podem se cruzar.

Ms. Marvel é transmitida no Disney+.

