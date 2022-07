Ms. Marvel revela novo visual de importante heroína do MCU

A cena pós-créditos do último episódio de Ms. Marvel revelou o novo visual de uma importante heroína do MCU.

Carol Danvers, a Capitã Marvel, apareceu na série, como todos esperavam. No entanto, Brie Larson estava com um traje diferente (via The Direct).

Continua depois da publicidade

As botas são totalmente azuis, com a personagem usando o traje sem que seja de manga longa. Além disso, as luvas são diferentes das manoplas usadas em filmes anteriores.

Possivelmente, este será o visual de Capitã Marvel para The Marvels, o novo filme da heroína, que ainda terá Ms. Marvel marcando presença.

Veja as imagens, abaixo.

Mais sobre The Marvels

The Marvels é um vindouro filme baseado nos quadrinhos da Marvel, com as personagens Carol Danvers/Capitã Marvel, Kamala Khan/Ms. Marvel e Monica Rambeau.

O filme é dirigido por Nia DaCosta a partir de um roteiro de Megan McDonnell, e estrelado por Brie Larson, Iman Vellani e Teyonah Parris.

The Marvels, a sequência de Capitã Marvel, chega aos cinemas em 27 de julho de 2023.

Filmes e séries da Marvel podem ser assistidos pelo Disney+. Clique aqui para assinar o serviço de streaming.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.