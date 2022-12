Muito antes de Wandinha, A Família Addams já mostrou poderes do tio Chico

Alerta de spoilers

Wandinha mostra diversos personagens de A Família Addams e dentre eles está o tio Chico (Fester no original). Um detalhe sobre o personagem, na realidade, já foi apresentado muito antes da série da Netflix.

No episódio em que tio Chico aparece, vemos ele usando seus poderes de eletricidade. Isso combina com a temática da série, de que cada um dos não normies apresenta um poder distinto. Mas essa habilidade do tio de Wandinha já apareceu muito antes da série da Netflix.

Na realidade, na série dos anos 1960, o tio Chico já conseguia acender lâmpadas ao colocá-las na boca.

Isso também aparece nos filmes dos anos 1990, em que o personagem é vivido por Christopher Lloyd (certamente a versão mais famosa dele).

Esse detalhe é tão icônico do personagem, que até bonecos Funko Pop! foram lançados com o tio Chico com uma lâmpada na boca.

A série se tornou um fenômeno global desde que estreou, trazendo novamente a Família Addams para o live-action.

A primeira temporada de Wandinha também se tornou recentemente a segunda série em inglês mais vista da história da Netflix, superando Dahmer: Um Canibal Americano.

Produzida por Tim Burton, Wandinha foi acusada de racismo por dois motivos: a baixa quantidade de personagens negros e a caracterização desses personagens. Em uma entrevista recente, Joy Sunday – a intérprete de Bianca – discutiu o assunto e defendeu a produção da Netflix.

“Inteligente, sarcástica e apática, Wandinha Addams pode estar meio morta por dentro, mas na Escola Nunca Mais ela vai fazer amigos, inimigos e investigar assassinatos”, diz a sinopse da série.

Wandinha é protagonizada por Jenna Ortega (X: A Marca da Morte), e conta também com Catherine Zeta Jones (A Lenda de Zorro), Luis Guzmán (Narcos), Gwendoline Christie (Game of Thrones) e Riki Lindhome (Entre Facas e Segredos) no elenco.

Wandinha está disponível na Netflix.

