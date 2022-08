Muito antes do MCU, Friends já tinha seu próprio universo compartilhado

Quando os estúdios viram o sucesso do Universo Cinematográfico Marvel, todos tentaram replicar a fórmula empregada pela Casa das Ideias e a maioria falhou. Mas muito antes disso, uma outra obra famosa já tinha seu próprio universo compartilhado: Friends.

No início dos anos 90, a NBC lançou programas de sucesso que o público não gostaria de perder. Alguns desses shows incluíam Friends, Mad About You e Seinfeld.

O que muitas pessoas não sabem é que esses ícones da televisão existiam no mesmo universo.

Esse universo compartilhado começou com Mad About You, na 1ª temporada, mais especificamente no oitavo episódio, quando Paul Buchman debate sobre desistir de seu antigo apartamento de solteiro, que ele sublocou desde que se casou com Jamie.

Quando Paul chegou ao seu antigo reduto, ele encontrou ninguém menos que o vizinho maluco de Seinfeld, Cosmo Kramer.

Os dois discutiram sobre o apartamento, enquanto Kramer agia errático como sempre, e depois de alguns sábios conselhos, Paul presenteou o apartamento para o personagem. Os dois terminaram a interação quando Paul perguntou: “O que aconteceu com aquele Jerry?” e Kramer deu uma resposta metalinguística, dizendo que Jerry estava escrevendo uma sitcom para a NBC.

Mais conexões

Mad About You continuou a construir esse universo quando introduziu a garçonete chamada Ursula Buffay, interpretada por Lisa Kudrow.

Essa é ninguém menos que a irmã gêmea de Phoebe, de Friends. Joey Tribbiani namorou a irmã de Phoebe e Jamie e Fran de Mad About You confundiram Phoebe com Ursula quando visitaram o Central Perk.

Esse universo complicado e hilário continuou crescendo à medida que a NBC continuava a faturar fortunas com seus seriados. A maioria das pessoas vê a Marvel como o maior universo conectado do entretenimento, mas a NBC estava fazendo a mesma coisa antes disso ser popular.

Friends está disponível no HBO Max.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.