Mulher-Hulk pode introduzir aguardado herói da Marvel

A série sobre a Mulher-Hulk pode introduzir um herói muito aguardado pelos fãs da Marvel, que é um clássico nos quadrinhos da editora.

Após o Senhor Fantástico aparecer em Doutor Estranho 2, é a vez de o Coisa fazer sua estreia no MCU. O herói faz parte do Quarteto Fantástico (via CBR).

Segundo o site norte-americano, o personagem pode aparecer nos três episódios finais da série, com Jason Segel possivelmente interpretando.

O estúdio parece preparar terreno para o filme Quarteto Fantástico, um reboot muito esperado após o fracasso do longa-metragem de 2015.

Mas, mesmo que O Coisa retorne, ele não é o único personagem a fazer isso em Mulher-Hulk. O Abominável de Tim Roth, de O Incrível Hulk, reapareceu em Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, e voltará ao MCU através da série.

Mais sobre Mulher-Hulk

A Marvel encomendou 10 episódios para a série, que terá direção de Kat Coiro e Anu Valia. Jessica Gao assina o roteiro.

Tatiana Maslany, Mark Ruffalo, Tim Roth, Renée Elise Goldsberry, Jameela Jamil e Ginger Gonzaga formam o elenco principal. Griffin Matthews foi o último ator a ser escalado.

”A nova série de comédia vê Bruce Banner ajudar sua prima, Jennifer Walters, quando ela precisa de uma transfusão de sangue de emergência, e adivinha? Ela também recebe seus poderes”, diz a sinopse.

“Tatiana Maslany interpretará Jennifer, uma advogada especializada em casos jurídicos sobre-humanos. Mark Ruffalo está de volta como Hulk ao lado de Tim Roth, que retorna ao papel do Abominável”, continua a sinopse.

Mulher-Hulk estreia no catálogo brasileiro do Disney+ em 17 de agosto, com episódios semanais até 12 de outubro. Clique aqui para assinar a plataforma de streaming.

Sobre o autor Gabriel Silveira