Namor de Pantera Negra 2 tem performance aclamada em série da Netflix

Em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, o ator mexicano Tenoch Huerta dá um verdadeiro show como Namor – o governante de Talokan. O que muitos fãs não sabem é que o astro aparece bem diferente em Narcos: México, uma das séries mais aclamadas da Netflix. Na produção, Huerta interpreta um gângster da vida real.

“Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye e as Dora Milaje lutam para proteger Wakanda da intervenção internacional após a morte do rei T’Challa. Enquanto o povo se esforça para abraçar seu próximo capítulo, os heróis devem se unir a Nakia e Everett Ross para forjar um novo caminho para o amado reino”, afirma a sinopse oficial do longa.

Pantera Negra 2 conta com o retorno de Letitia Wright (Shuri), Angela Bassett (Rainha Ramonda), Danai Gurira (Okoye), Lupita Nyong’o (Nakia), Winston Duke (M’Baku) e Martin Freeman (Everett Ross).

Revelamos abaixo tudo que os fãs da Marvel (e da Netflix) precisam saber sobre a atuação do intérprete de Namor em Narcos: México; confira.

Antes de viver Namor em Pantera Negra 2, Tenoch Huerta foi gângster real em Narcos: México

Uma das cenas mais impressionantes de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre é a introdução de Namor. Interpretado por Tenoch Huerta, o personagem surge como o governante divino do reino subaquático de Talokan.

Submarino, Serpente Emplumada… Namor tem muitas alcunhas. A imponência do personagem também é ancorada pela excelente atuação de Tenoch Huerta.

Nascido na cidade de Ecatepec de Morelos, no México, Huerta tem 41 anos. O ator é mais conhecido por projetos no cinema latinoamericano. Entre eles, destacam-se os filmes Sem Nome, El Infierno e Semana Santa.

Já no cenário internacional, o ator está em produções como Noite de Crime: A Fronteira, Bel Canto e Mozart in the Jungle.

Além de Namor em Pantera Negra 2, Tenoch Huerta é mais conhecido por interpretar o traficante Rafael Caro Quintero em 11 episódios da série Narcos: México.

“Assista ao nascimento da guerra ao tráfico no México dos anos 80 na nova saga de “Narcos” e descubra a verdadeira história da ascensão do Cartel de Guadalajara”, afirma a sinopse oficial da série na Netflix.

Na trama, Rafael Caro Quintero – o Rafa – é um dos principais parceiros de Felix Gallardo, o líder do cartel de Guadalajara.

Até hoje, Quitero é visto como um “pioneiro” no tráfico internacional de drogas. Ele é creditado como o inventor da “maconha sem semente”, um dos produtos mais lucrativos do cartel.

Em Narcos: México, o personagem de Tenoch Huerta é caracterizado como um jovem brilhante, mas de temperamento esquentado e grande paranoia.

Quem já conferiu a trama da série sabe que Rafa foi o responsável pelo sequestro de Kiki Camarena, um agente da DEA que tentava reunir informações sobre os negócios de Gallardo.

Tenoch Huerta foi bastante elogiado por sua performance em Narcos: México. Em uma entrevista ao jornal El Financiero, o ator discutiu sua intenção com o papel.

“Pude contribuir muito com a caracterização do Rafa. À primeira vista, ele parece ser um personagem simples. Mas o meu objetivo era interpretá-lo como alguém complexo e cheio de nuances”, explicou o ator.

Todos os episódios de Narcos: México estão disponíveis na Netflix. Pantera Negra: Wakanda Para Sempre está em cartaz nos cinemas.

