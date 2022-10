Netflix adia documentário de Harry e Meghan após ataques a The Crown

Após ataques à 5ª temporada de The Crown, a Netflix decidiu adiar para o ano que bem sua série documental sobre Harry e Meghan. (Via Deadline)

O documentário não tinha data de estreia oficial, mas era esperada em dezembro na Netflix, após o lançamento da temporada de The Crown no dia 9 de novembro.

Porém, a Netflix sofreu durante o final de semana, com ataques do ex-Primeiro Ministro do Reino Unido, John Major, que reclamou sobre o enredo do 1º episódio da 5ª temporada, que sugeria que em 1991 o príncipe Charles, agora rei Charles III, havia reclamado com ele de ter que esperar para assumir o trono.

O episódio é baseado em uma matéria real publicada no UK Sunday Times, em que foi era discutido se a monarquia estava ultrapassada e que a rainha Elizabeth deveria dar lugar no trono para Charles.

A série mostrava cenas de Charles concordando com o Sunday Times, com o fato de uma monarca que está a muito tempo no trono se distanciava do mundo moderno, fazendo com que as pessoas se cansassem não apenas dela, mas também da monarquia como um todo.

No episódio, então, Charles teria um encontro com Major, onde o príncipe relacionava a história de como Edward VII teve que esperar por décadas por conta da longevidade da rainha Victória.

O Major do mundo real insistiu que a conversa sobre derrubar a antiga rainha nunca aconteceu. Outras figuras passaram o final de semana criticando a série, que ainda nem chegou a ir ao ar, se baseando apenas no que é dito que o que pode aparecer na 5ª temporada de The Crown.

A Netflix decide adiar o lançamento do documentário

Após passar dias com jornais cheios de histórias negativas sobre sua série, os executivos da Netflix sentiram que seria prudente adiar o documentário de Harry e Meghan que viria depois da estreia da nova temporada.

Até porque, The Crown já é uma série estabelecida no mundo todo, enquanto o documentário claramente deveria ter uma audiência maior dentro do Reino Unido, e entre fãs mais interessados da série.

Por conta da morte da rainha Elizabeth II em setembro, a nova temporada de The Crown e a série ainda sem nome sobre o casal da realeza, estão sendo lidados de forma muito sensível tanto pela Netflix quanto pelo Palácio de Buckingham.

Apesar do atraso da série documental, ainda sem data oficial, The Crown ainda estreia sua 5ª temporada na Netflix no dia 9 de novembro.

