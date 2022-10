The Crown: Netflix revela visual de Diana na 5ª temporada; veja

A Netflix divulgou as primeiras imagens da quinta temporada de The Crown, revelando o visual da princesa Diana.

Com uma sexta temporada já garantida e confirmada para ser o encerramento do seriado, a gigante do streaming continua a explorar ainda mais da Família Real Britânica.

Após a morte da rainha Elizabeth II e a paralisação da produção do quinto ano, a série vai retornar, explorando a separação de Charles e Diana, até a morte da princesa.

É possível ver nas fotos Elizabeth Debicki substituindo Emma Corrin como Princesa Diana, e Dominic West como Charles no novo ano. Além disso, Jonathan Pryce assume o papel de príncipe Philip, enquanto Imelda Staunton vai viver a rainha Elizabeth II.

Veja as imagens, abaixo.

Premiada série da Netflix

The Crown terá, em breve, uma quinta temporada na Netflix. Além disso, uma sexta temporada também está confirmada, e será a última.

Nessas próximas temporadas, Elizabeth Debicki assumirá o papel de Princesa Diana no lugar de Emma Corrin. Imelda Stauton será a rainha Elizabeth II, substituindo Olivia Colman.

The Crown está disponível pela Netflix. A quinta temporada estreia em 9 de novembro.

