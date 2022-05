Netflix cancela mais animações após perda de assinantes

A Netflix claramente realiza uma reestruturação de conteúdo após a fatídica perda de assinantes do primeiro trimestre de 2022. Em razão disso, a Gigante do Streaming cancelou mais projetos animados.

Dentre eles, conforme a Variety, está Wings of Fire, da produtora executiva Ava DuVernay (Olhos que Condenam), que adaptaria os livros infantis de Tui T. Sutherland.

Além dessa série, o seriado Antiracist Baby e o filme With Kind Regards from Kindergarten também foram cancelados.

Fontes do veículo informam que a decisão de não seguir adiante com esses projetos foi por razões criativas e não influenciadas pelos custos das produções. Isso indica que os cancelamentos ocorreriam mesmo sem a perda de assinantes.

O período em que tal decisão foi tomada, no entanto, indica o contrário, visto que a Netflix já demitiu 150 funcionários (por volta de 2% de seus trabalhadores) e ainda planeja lançar uma assinatura com inclusão de anúncios.

Assim sendo, devemos ver mais cancelamentos pela frente na Netflix.

