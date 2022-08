Netflix causa revolta e fãs ameaçam cancelar serviço

Decisões polêmicas estão se tornando comuns na Netflix. Agora, a gigante do streaming causou a revolta de internautas por ter cancelado a série Primeira Morte, com apenas uma temporada.

Primeira Morte dividiu opiniões entre parte do público, mas também construiu uma base de fãs em sua primeira temporada.

A série recebeu elogios por seus esforços quanto à representatividade. No entanto, com o cancelamento, agora tudo está descartado.

Decisão que causou revolta

De acordo com o Looper, logo após o cancelamento de Primeira Morte ter sido anunciado, diversos internautas começaram uma campanha para que as pessoas cancelem as suas assinaturas da Netflix.

A campanha entrou em alta no Twitter, principalmente, mas não está claro se resultará em alguma coisa. De qualquer forma, muitas pessoas simplesmente não conseguem entender por que a Netflix continua cancelando tantas séries com apenas uma temporada.

Está claro que a gigante do streaming não passa por um bom momento em termos de negócios. Mas isto não justifica por completo.

Primeira Morte está disponível na Netflix.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto quanto de assisti-las. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.