Netflix é detonada por filmagens de Stranger Things 4 em prisão nazista

A quarta temporada de Stranger Things já é um sucesso de audiência, mas não está ilesa de polêmicas: um dos cenários utilizados nas filmagens é uma antiga prisão nazista, Lukiškės, na Lituânia, e a Netflix está sendo criticada por gravar em um local que foi parte da triste história do Holocausto.

A prisão de Lukiškės está ligada ao Massacre de Ponary, onde cem mil judeus, ciganos e prisioneiros políticos foram mortos.

Além das gravações das cenas de Hopper na prisão, uma experiência AirBnB também está sendo realizada em Lukiškės com o tema Stranger Things, e uma petição se manifesta contra essa prática, alegando que isso “não apenas zomba do trauma compartilhado da comunidade judaica e cigana, mas profana ainda mais as memórias vivas dos sobreviventes do Holocausto e seus descendentes.”

“Nós, judeus e ciganos, chamamos você para assinar esta petição e responsabilizar Stranger Things e Netflix pelo apagamento do Holocausto. O dinheiro ganho nesta temporada deve ser devolvido às comunidades judaica e romani da Lituânia como reparação pelos danos que esta temporada está causando e um pedido público de desculpas do AirBnB, Netflix e Stranger Things deve ser emitido imediatamente com um entendimento completo de como isso contribui para o apagamento das vítimas do Holocausto e perseguição contínua das comunidades ciganas. Também exigimos o desligamento imediato do AirBnB.”, continua o texto.

“O Holocausto não é para a indústria do entretenimento construir riqueza e transformar em teatro.”

Até o momento, a petição tem cerca de 20 mil assinaturas. A Netflix ainda não se posicionou.

Stranger Things 4 ainda não acabou

Após três anos de espera a Netflix finalmente lançou a quarta temporada de Stranger Things em seu catálogo, mas a novidade foi dividida em duas partes, chamadas de volumes pelo streaming.

Sendo assim, além dos sete episódios já lançados, outros dois chegarão à Netflix no dia 1º de julho, dando fim a essa temporada e marcando oficialmente o início do fim da série, já que a próxima temporada de Stranger Things, a quinta, também será a última do programa.

Mas enquanto isso, relembre a sinopse de Stranger Things 4:

“Já se passaram seis meses desde a batalha de Starcourt, que trouxe terror e destruição a Hawkins. Após o confronto, nosso grupo de amigos está separado pela primeira vez, e ter que lidar com as complexidades do ensino médio deixa tudo ainda mais difícil. Nesse momento de fragilidade, uma nova ameaça sobrenatural vem à tona e traz um mistério que, se for resolvido, pode acabar com o terrível Mundo Invertido de uma vez por todas.”

Stranger Things 4, volume dois, chega à Netflix em 1º de julho.

