Netflix não vai aderir ao lançamento de episódios semanais

Mesmo com o aumento da popularidade de séries com episódios semanais de streamings como a HBO Max e Disney+, a Netflix parece querer insistir nos lançamentos voltados para maratonar, com temporadas inteiras estreando de uma vez.

O sucesso das séries da Marvel e Star Wars na Disney+, e das séries de fantasia A Casa do Dragão e Os Anéis de Poder, estavam crescendo os rumores de que a Netflix estaria repensando a forma de lançar suas séries, com muitos assinantes até pedindo por isso.

Mas, por mais que fosse a decisão mais óbvia, a Netflix parece não querer seguir pelo caminho de seus concorrentes.

Antes da divulgação dos ganhos do trimestre, a empresa compartilhou uma carta aos seus investidores apoiando o sistema de maratonas. A Netflix explicou que sua estratégia de lançamentos são uma forma de permitir que as pessoas “se percam” em séries diferentes, apontando que títulos como Round 6 talvez não ficassem tão populares com episódios semanais.

O comunicado da Netflix

“Nós achamos que nosso modelo de maratonas ajuda a levantar um engajamento substancial, especialmente para novos títulos,” diz o texto da carta. “Isso permite que os assinantes se percam nas histórias que amam.”

A Netflix continua dizendo: “É difícil imaginar, por exemplo, como um título coreano como Round 6 se tornaria um mega hit global sem as pessoas conseguindo maratona-la. […] Nós acreditamos que permitir que nossos membros mergulhem em uma história do inicio ao fim, aumenta seus aproveitamentos e a probabilidade deles contarem aos seus amigos, o que significaria que mais pessoas assistiriam.”

Por mais que a forma atual de lançamentos seja uma marca da empresa, certamente a decisão é uma decepção para os fãs que esperavam ter mais tempo para assistir e comentar suas séries favoritas sem se preocupar com possíveis spoilers de amigos que estão mais avançados na trama.

Além disso, os envios semanais permitem que as séries se mantenham relevantes por mais tempo, conseguindo um aumento gradual de público conforme as semanas avançam.

Seria algo menos imediatista, mas que funcionaria em títulos como Sandman, por exemplo. Especialmente porque já foi divulgado que a Netflix conta totalmente com a audiência nas primeiras semanas para renovar suas séries.

