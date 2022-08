Netflix revela o Avatar mais usado por seus assinantes

Que tal mais uma informação curiosa no seu dia? A Netflix anunciou qual é a foto de perfil mais utilizada pelos perfis de seus usuários e talvez não seja o que você esperava.

Dentre tantas séries de sucesso e personagens icônicos talvez você pense que a escolha mais utilizada seja de hits como Stranger Things, The Umbrella Academy, Arcane ou La Casa de Papel. Mas não, a foto de perfil mais utilizada do serviço de streaming é a do Poderoso Chefinho.

Continua depois da publicidade

A animação é realmente bem popular e chegou até a ganhar uma indicação ao oscar em 2018, o sucesso gerou mais de meio bilhão nas bilheterias além de continuações e séries derivadas.

A escolha constante do bebê mafioso dublado por Alec Baldwin talvez venha do próprio público alvo da Netflix. Por ser um serviço familiar, vários pais fazem perfis para seus filhos pequenos. Mas mesmo dentre tantas outras opções para o público infantil, o Poderoso Chefinho é imbatível aparecendo em mais de 11 milhões de perfis pelo mundo.

Roteirista revela como salvar séries da Netflix do cancelamento

O produtor e roteirista Michael Green compartilhou em um fio no Twitter algumas dicas para ajudar a salvar sua série favorita do cancelamento da Netflix.

Diferente do início, quando a Netflix focava em uma produção original por vez, hoje vemos cada vez mais produções originais sendo produzidas e lançadas simultaneamente. Isso acaba resultando numa vida útil menor das produções originais do streaming.

Produções recentes como a nova série de Resident Evil e o live action de Cowboy Bebop foram canceladas pouquíssimo tempo após a estreia, sendo grandes exemplos dessa tendência da empresa.

Parte do problema é que a Netflix não divulga os números de audiência de suas séries, os assinantes devem se contentar com o Top 10 que aparece na plataforma. Isso dificulta a vida dos espectadores que querem agir para preservar suas séries favoritas.

Sobre o autor Redação