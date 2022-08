Renovada ou cancelada? Netflix decide o futuro de Resident Evil

A Netflix finalmente decidiu o futuro de Resident Evil, série que estreou ainda neste ano.

De acordo com o Deadline, o streaming decidiu cancelar o seriado após, pouco mais de um mês da estreia da primeira temporada.

Resident Evil não teve um bom desempenho entre a crítica e o público, e não chegou a ter exibições melhores no top 10.

O critério de renovação da Netflix é que a série tenha um número proposto de visualizações pela plataforma, para que possa seguir adiante.

No entanto, Resident Evil foi lançada próximo da quarta temporada de Stranger Things, que continuou em alta por diversas semanas após seu término

Mais sobre Resident Evil da Netflix

A trama da série se desenrola em duas linhas do tempo: na primeira, as irmãs Jade e Billie Wesker, ambas de 14 anos, mudam-se para a Nova Raccoon City. Uma cidade corporativa em que elas são forçadas a morar em plena adolescência. Mas quanto mais tempo elas passam lá, mais elas começam a descobrir que a cidade não é o que parece ser e que seu pai pode esconder segredos sombrios. Segredos que podem destruir o mundo.

Na segunda linha do tempo de Resident Evil, que se passa uma década no futuro, há menos de 15 milhões de pessoas vivas na Terra, e mais de 6 bilhões de monstros – pessoas e animais infectados com o T-vírus. Jade, agora com 30 anos, luta para sobreviver nesse novo mundo, enquanto os segredos de seu passado continuam a assombrá-la.

A Netflix confirmou ainda que Lance Reddick é o famoso vilão Albert Wesker. O personagem é um dos mais clássicos do game de Resident Evil.

O elenco tem ainda Ella Balinska, Tamara Smart, Siena Agudong, Adeline Rudolph e Paola Nuñez. A Netflix não revelou as personagens das atrizes.

A série de Resident Evil já está disponível na Netflix.

