Netflix sabotou Warrior Nun e o criador da série sabe disso

Netflix não apenas cancelou Warrior Nun, como efetivamente sabotou (intencionalmente ou não) a segunda temporada da série. O criador do programa, Simon Barry, está bem ciente disso.

Falando com a revista Empire, Barry disse que sabia que o lançamento da segunda temporada de Warrior Nun seria difícil por causa de quantas séries de destaque, como Wandinha e a quinta temporada de The Crown, estreariam ao lado dela.

Enquanto Barry ainda está trabalhando com a Netflix em outros programas, ele demonstrou desapontamento com a forma como a segunda temporada de Warrior Nun foi tratada.

“Eu pensei: Isso vai ser difícil, mas eu não queria compartilhar isso porque eu não queria deprimir todo mundo. Senti que os fãs estavam sendo decepcionados pela plataforma”, disse o criador da série.

A segunda temporada de Warrior Nun estreou em 10 de novembro na Netflix, um dia depois da estreia do quinto ano de The Crown. Wandinha, por sua vez, chegou em 23 de novembro à plataforma, minando as chances de Warrior Nun manter audiência por período estendido.

Enquanto isso, os fãs de Warrior Nun seguem fazendo campanha para que o seriado seja salvo por outra emissora.

Alba Baptista é a protagonista de Warrior Nun.

Criada por Simon Barry, a série é um adaptação dos quadrinhos de Warrior Nun Areala, escritos por Ben Dunn.

“Ava e as irmãs da Ordem fazem novas alianças e resolvem derrubar um falso profeta determinado a dominar o mundo”, afirma a sinopse oficial da segunda temporada.

Protagonizada por Alba Baptista (Fátima: A História de um Milagre), a série conta também com Thekla Reuten (Operação Red Sparrow), Lorena Andrea (A Pequena Sereia), Kristina Tonteri-Young (Outside the Wire) e Joaquim de Almeida (O Xangô de Baker Street) no elenco.

Warrior Nun está disponível na Netflix.

