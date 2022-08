Notícia sobre Chicago P.D. deixa fãs devastados

Os fãs de Chicago P.D. receberam notícias preocupantes: Jesse Lee Soffer, o Halstead, vai deixar a série na 10ª temporada. Naturalmente, todos ficaram devastados.

A 10ª temporada de Chicago P.D. está a menos de um mês de distância e de acordo com o relatório da Variety, Soffer deixará o seriado em algum momento desse novo ano.

O motivo específico da saída do ator não foi oferecido, mas tudo indica que seu arco será concluído, portanto não há mais para onde seguir a partir disso.

Soffer revelou que não estará mais no elenco da série. O personagem do ator se casou na nona temporada com Hailey Upton, o que pode dar um rumo ao casal, concluindo o arco dos personagens (via ScreenRant).

“Quero agradecer aos fãs incríveis por seu apoio inabalável durante os últimos 10 anos e quero expressar minha mais profunda gratidão a Dick Wolf e a todos da Wolf Entertainment, Peter Jankowski, Matt Olmstead, Derek Haas, Michael Brandt, Rick Eid, Gwen Sigan, NBC e, Universal Television”, disse ele.

“Criar este drama de horas, semana após semana, foi um trabalho de amor de todos que tocam na série. Sempre terei orgulho do meu tempo como Det. Jay Halstead”, agradeceu o astro, em um comunicado.

Os fãs reclamam

A Variety compartilhou a notícia no Twitter e a seção de comentários explodiu, com os fãs do ator expressando sua decepção.

“Isso machuca meu coração!!!! Eu o amo nesse show!!!” escreveu um fã (via Looper).

“Essa é a pior coisa que poderia ter acontecido comigo!!! Jay Halstead foi meu personagem de conforto por 5 anos… não sei como vou viver sem ele e Upstead”, acrescentou outro .

O discurso continuou no subreddit de Chicago PD, onde o sentimento parecia se inclinar mais para a raiva do que tristeza.

“Você só pode estar brincando comigo! O quê?”, reclamou um fã. “Acho que esta será a minha última temporada”.

O consenso dos fãs de Chicago PD nas mídias sociais é que eles esperam que Halstead não seja morto.

Chicago P.D. está disponível no Prime Video e no Globoplay.

