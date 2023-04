Nova derivada de Game of Thrones pode desapontar fãs de A Casa do Dragão

A HBO anunciou oficialmente a série de O Cavaleiro dos Sete Reinos, por enquanto intitulada A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Night. Essa derivada de Game of Thrones promete ser bem diferente da original e da sua primeira derivada e deve até desapontar os fãs de A Casa do Dragão. Vamos ver o porquê disso.

Na cronologia, O Cavaleiro dos Sete Reinos se passa entre os eventos de A Casa do Dragão e Game of Thrones.

Continua depois da publicidade

“Um século antes dos eventos de Game of Thrones, dois heróis improváveis vagaram por Westeros… um cavaleiro jovem, ingênuo, mas corajoso, Sor Duncan, o Alto, e seu escudeiro diminuto, Egg”, começa a sinopse da série, que é baseada nos livros de mesmo nome de George R. R. Martin.

“Ambientado em uma época em que a linhagem Targaryen ainda mantém o Trono de Ferro e a memória do último dragão ainda não passou da memória viva, grandes destinos, inimigos poderosos e façanhas perigosas aguardam esses amigos improváveis e incomparáveis”, continua a sinopse, informada pelo Deadline.

Continue lendo para saber por que O Cavaleiro dos Sete Reinos pode desapontar os fãs de A Casa do Dragão e da casa Targaryen como um todo.

Todos os episódios de A Casa do Dragão estão disponíveis no HBO Max.

Por que O Cavaleiro dos Sete Reinos pode desapontar fãs de A Casa do Dragão

Embora tenha um Targaryen como um dos personagens principais, O Cavaleiro dos Sete Reinos não conta com qualquer dragão em sua história. Isso porque, nesse período em que a série (e o livro) se passa, eles já estão extintos.

A Dança dos Dragões em si, retratada em A Casa do Dragão, será responsável por acabar com a maioria dos dragões, mas eles durarão até um pouco depois da guerra civil Targaryen.

O último dragão morrerá em 153 d.C. (depois da Conquista), durante o reinado do rei Aegon III Targaryen. Para contextualizar, de O Cavaleiro dos Sete Reinos começa em 209 d.C.

Em razão de traumas sofridos por ele e sua mãe, o rei Aegon III não tinha muito apreço pelos dragões e acabou não assegurando a sobrevivência dessa raça, que só retorna com Daenerys Targaryen.

Nenhuma dessas derivadas de Game of Thrones conta com data de estreia ainda. Enquanto isso, a série original, assim como a primeira temporada de A Casa do Dragão podem ser assistidas no HBO Max, que será renomeado para Max em breve.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.