Nova série de The Witcher pode ter ESSE personagem

O universo de The Witcher, da Netflix, continua se expandindo, agora com a primeira série derivada, intitulada de The Witcher: A Origem. No entanto, essa produção se passa muitos anos antes do seriado original.

Enquanto a nova série guarda muitos segredos dos fãs, o astro o spin-off, Lenny Henry, publicou uma foto que sugere a presença de um amado personagem de The Witcher.

“1.200 anos antes de Geralt de Rívia, o mundo dos monstros, dos homens e dos elfos se torna um só, e surge o primeiro bruxo”, diz a sinopse.

O elenco conta com Michelle Yeoh, Sophia Brown, Laurence O’Fuarain, Mirren Mack, Dylan Moran, entre outros.

The Witcher :Blood origin press junket- all day yesterday.. with this guy. Brilliant. pic.twitter.com/mUksUvMTdb — Lenny Henry (@LennyHenry) November 16, 2022

Jaskier pode aparecer na série derivada

No início do ano, rumores relataram que Jaskier, interpretado pelo ator Joey Batey em The Witcher, poderia aparecer na série derivada.

O ator não foi revelado no elenco de The Witcher: A Origem, o que torna com que esse rumor seja bastante infundado (via ScreenRant).

Mas, o astro esteve junto de Lenny Henry, que está no spin-off, e ambos tiraram uma foto juntos, sugerindo que Jaskier poderia estar na série.

Embora Geralt tenha sido a atração de muitos fãs da série, Jaskier conquistou um espaço no coração do público, sendo um dos personagens favoritos do seriado.

Jaskier pode ser mais conhecido pela canção “Dê Um Trocado Ao Seu Bruxo”, que viralizou e fez com que a série ficasse ainda mais conhecida.

Porém, fica difícil imaginar como Jaskier poderia aparecer na nova série, visto que se passa muitos anos antes dos eventos originais.

Teorias sobre viagem no tempo e magia poderiam explicar essa questão, mas a explicação mais plausível é de alguma cena acontecendo no presente.

Alguns rumores indicaram que The Witcher: A Origem iria apresentar Jaskier como um narrador, mas que seria interrompido por um elfo.

A atriz Minnie Driver está definida para ser a narradora da série, para interpretar a personagem Seanchai, que pode tomar o lugar de Jaskier.

The Witcher: A Origem estreia em 25 de dezembro na Netflix.

