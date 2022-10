Novas imagens de The Last of Us mostram mais da fidelidade ao jogo

A HBO liberou novas imagens da série de The Last of Us, o vídeo mostra mais uma vez que a adaptação será fiel ao jogo premiado de 2013.

A primeira temporada deve ser baseada no primeiro jogo da franquia, explorando o universo pós-apocalíptico de uma das experiencias mais aclamadas da indústria dos video games.

A série tem Pedro Pascal e Bellas Ramsey, astros de Game of Thrones, interpretando os protagonistas Joel e Ellie, respectivamente.

O elenco estrelado e o primeiro trailer já acalmaram os fãs mais pessimistas, acostumados com a dificuldade de se encontrar boas adaptações de jogos para o audiovisual. E para empolgar ainda mais o público, foram liberadas novas imagens que mostram o quão fiel ao jogo será a série.

A HBO Max lançou um vídeo promocional com seus lançamentos mais esperados de 2023, em que aparecem novas imagens de The Last of Us. Dentre elas estão novos momentos da sequência em que Joel foge do caos com sua filha nos braços.

Veja o vídeo a baixo:

The Last of Us será fiel ao jogo?

Tudo que foi lançado até agora pela HBO sobre a série de The Last of Us mostra que a adaptação sendo fiel ao jogo. Mostrando cenas que saíram diretamente do material fonte, mas também podemos ver a estética do mundo construído nos video games.

O relacionamento e dinâmica entre os personagens também parecem estar intactas, com a série espelhando momentos aterrorizantes de partir o coração que os jogadores passaram com em The Last of Us, isso sem nem comentar o visual impressionante dos infectados da produção para TV.

Tudo isso estão deixando os fãs animados para ver o que a HBO está preparando, principalmente porque, ao mesmo tempo, temos afirmações da equipe envolvida que demonstram que a série também tenta ser uma obra original, que terá sua própria forma de lidar e mostrar algumas coisas.

The Last of Us deve chegar a HBO no início de 2023.

