Novo livro de Game of Thrones está 75% pronto, mas isso não é bom

George R.R. Martin promete Os Ventos do Inverno, sexto livro de As Crônicas de Gelo e Fogo, que deram origem a Game of Thrones, há anos. De fato, o último livro publicado da série principal (sem levar em conta prelúdios e derivados) foi A Dança dos Dragões, em 2011.

Martin, no entanto, recentemente deu uma notícia possivelmente animadora: que Os Ventos do Inverno está 75% pronto. Embora isso possa parecer algo bom, há grandes ressalvas a serem levadas em consideração.

Continua depois da publicidade

Primeiro de tudo, é preciso considerar que, se em 11 anos ele escreveu 75%, então para terminar os 25% restantes, então seriam necessários mais 3 anos (e por volta de 6, 7 meses).

Evidente que o ritmo de escrita de Martin mudou com o passar dos anos e não podemos levar o cálculo somente na regra de três, mas mesmo se desconsiderarmos o tempo que ele levou para escrever até agora, é muito improvável que o livro seja publicado antes do fim de 2024.

Ele ainda precisa passar por um longo período de edição (segundo o próprio Martin, é o maior livro de As Crônicas de Gelo e Fogo), sem falar em tradução, marketing, etc.

Esse não é o último livro da saga

Outro ponto no qual precisamos pensar é que esse não é o último livro da saga – de fato, ainda há Um Sonho de Primavera depois desse.

Portanto, ainda não veremos o fim das crônicas em Os Ventos do Inverno e ainda ficaremos sem saber como Game of Thrones deveria ter acabado.

Portanto, não só devemos ter de esperar ao menos dois anos pelo sexto livro, como é possível que teremos de aguardar mais uma década pelo próximo. Isto é, se Martin ainda estiver entre nós até lá.

Ao menos, enquanto esperamos, podemos assistir A Casa do Dragão, disponível atualmente no HBO Max.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.