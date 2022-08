Númenor é explorada em vídeo de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder; veja

O Amazon Prime Video divulgou mais um vídeo de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder, dessa vez destacando a ilha de Númenor.

O local terá bastante destaque na nova série, assim como teve nos livros de J.R.R. Tolkien, sendo o grande reino dos humanos nesse período da Segunda Era da Terra Média.

O vídeo traz não somente cenas da série, muitas das quais já apareceram em trailers anteriores, como também mostra o elenco e equipe falando sobre o local.

Além disso, vemos que parte dos habitantes do reino quer se desvencilhar dos meios e magias dos elfos, enquanto a outra não tem essa aversão.

Veja o vídeo, abaixo.

Explore the island kingdom of Númenor in #TheRingsOfPower. pic.twitter.com/Xtr9OAxZj1 — The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) August 15, 2022

Mais sobre o Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder

Com grande orçamento, O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder é considerada uma das maiores apostas do Amazon Prime Video. Talvez até mesmo a maior da história do serviço de streaming.

O investimento não é à toa. Tanto no cinema quanto na literatura, O Senhor dos Anéis é uma das maiores sagas da cultura pop.

No cinema, Peter Jackson dirigiu a saga O Senhor dos Anéis. No entanto, ele não teve envolvimento direto no desenvolvimento de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder chega no Amazon Prime Video em 2 de setembro.

