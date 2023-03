O Agente Noturno: Explicamos o final da 1ª temporada na Netflix

O Agente Noturno é a nova série de suspense da Netflix, com direito a muitas reviravoltas e tensão. Dito isso, vamos mergulhar nos principais acontecimentos dessa primeira temporada e em seu desfecho.

A série começa com o agente do FBI Peter Sutherland (Gabriel Basso) impedindo uma tragédia ao ver uma bomba sendo colocada em um trem do metrô de Washington DC.

Longe de ser recompensado, ele é realmente suspeito de estar envolvido no crime, em parte porque seu próprio pai foi preso anos antes por vender segredos do governo, e ele morreu antes que pudesse limpar seu nome.

Com as acusações pairando sobre ele, Peter aceita um emprego como agente noturno, supervisionado pelo FBI e pela chefe de gabinete da presidente, Diane Farr. Seu trabalho é ler arquivos em uma sala sem janelas enquanto espera que um telefone especial toque e, é claro, uma noite isso acontece.

Do outro lado está a especialista em tecnologia Rose, que acaba de ver sua tia e tio assassinados em sua casa por agressores desconhecidos, e agora eles estão atrás dela. Antes de morrer, a tia de Rose deu-lhe o número de telefone do agente noturno e um conjunto de palavras de código que ela transmite a Peter, e ele vem em seu socorro, salvando-a dos bandidos.

Exceto, é claro, que os vilões não são dissuadidos tão facilmente, e nos próximos nove episódios, quando Peter e Rose descobrem que seus parentes trabalharam secretamente para o governo, eles se encontram fugindo de um casal de assassinos muito determinados.

Além disso, eles também descobrem uma conspiração ligada ao atentado ao metrô para matar um líder estrangeiro chamado Omar Zadar e fazer parecer um ataque terrorista, um complô que envolve não apenas a chefe de Peter, Farr, mas também o vice-presidente dos EUA, Redfield.

A única pessoa que acredita neles é a agente do Serviço Secreto Chelsea Arrington, mas ela tem seus próprios problemas, já que a mulher que ela deveria estar guardando – a filha do vice-presidente, Maddie – foi sequestrada.

O final explicado de O Agente Noturno

No final do penúltimo episódio, Maddie foi resgatada e ela e Chelsea estão relutantemente a caminho com o pai de Maddie de aparência extremamente suspeita para Camp David, onde a presidente deve se encontrar com Zadar para uma conversa amigável. O plano de Chelsea e Maddie é fugir do pai de Maddie para que eles possam avisar a presidente e o chefe do Serviço Secreto Almora que a vida de Zadar está em perigo.

Enquanto isso, Rose e Peter convenceram Farr a ajudá-los, depois que ela percebe que seus colegas conspiradores se tornaram desonestos e estão planejando matar não apenas Zadar, mas também a presidente. Então eles estão indo para Camp David, também, para frustrar o complô, salvar a presidente e limpar o nome de Peter.

Todos estão a caminho do Camp David. Rose e Peter estão escondidos no porta-malas do carro de Farr, para que ela possa fazê-los passar pela segurança, enquanto Maddie e Chelsea estão em um avião particular com o pai de Maddie, o vice-presidente Redfield e um punhado de agentes do Serviço Secreto que Chelsea nunca viu antes, que estão carregando grandes pastas pretas de aparência suspeita.

Quando eles chegam a Camp David, todas as comunicações estão fora do ar – o que significa que Chelsea não pode entrar em contato com seu chefe, Almora, ou a presidente, para avisá-los – e o pai de Maddie leva sua filha por alguns túneis escuros antes de trancá-los em um bunker (presumivelmente à prova de bombas).

Chelsea se vê sendo guardada por um agente, mas percebendo que ele não está do lado dos mocinhos e que o plano para explodir Camp David já está em movimento. Ela o golpeia na cabeça com um ornamento presidencial e começa uma busca frenética pela bomba.

Farr, enquanto isso, vai a Almora para contar-lhe sobre o plano de assassinato para que eles possam salvar a presidente, mas ambos são baleados por um dos agentes desonestos do Serviço Secreto – Almora está morto, mas Farr, ferida, consegue dizer a Peter e Rose quando eles chegam ao local, onde eles precisam ir para restaurar as comunicações.

Salvando a presidente

Depois de despachar outro bandido para o centro de comunicações, Peter deixa Rose para trabalhar nas comunicações enquanto ele vai desarmar a bomba.

Em seu bunker, Maddie finalmente percebe o quão desonesto seu pai é, e decide deixá-lo lá e se arriscar com a bomba acima do solo. Tendo encontrado a bomba, Chelsea evacuou a presidente e Zadar, e ela e Maddie escapam pouco antes de o prédio explodir.

Infelizmente, além de ter um suprimento aparentemente interminável de agentes, os bandidos também têm uma bomba de apoio, e ela está armada para explodir o helicóptero presidencial assim que ele decolar.

Peter corre para impedir a presidente de embarcar no helicóptero, mas o Serviço Secreto acha que ele está lá para matá-la, não salvá-la, então ele tem que segurar uma arma na cabeça da presidente e exigir que eles procurem a bomba no helicóptero.

Eles a encontram e fogem antes que ela exploda. Depois de alguns minutos de gritos, todos finalmente percebem que Peter e Rose são os mocinhos, e sim, eles salvaram o dia.

Promoções e despedidas

Farr ainda está viva e será julgada por sua participação na trama, assim como o vice-presidente – especialmente porque Maddie está pronta para testemunhar contra seu pai. Por seu papel em capturar os bandidos, Chelsea recebe o cargo máximo de ser uma das agentes pessoais do Serviço Secreto da presidente.

Rose e Peter se recusam a ser reconhecidos publicamente por seus papéis, mas Peter pergunta à presidente se ela pode fazer uma coisa por ele – ele quer ver os arquivos secretos do governo sobre seu pai para que ele possa finalmente aprender a verdade.

Um vídeo revela que o pai de Peter era culpado de vender segredos, mas que ele havia concordado em se tornar um agente duplo para o governo dos EUA antes de morrer – e acontece que ele foi assassinado, não morto acidentalmente como Peter sempre acreditou.

A presidente ainda quer recompensar Peter por sua bravura, então ela lhe oferece um emprego – como Agente Noturno.

Em uma cena final, ele relutantemente se despede de Rose, prometendo chamá-la quando puder, e pisa em um avião para começar sua primeira missão secreta.

O Agente Noturno já está disponível na Netflix.

