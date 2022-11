O brutal anime que inspirou Stranger Things

Os irmãos Duffer claramente se inspiraram em diversas obras para criarem Stranger Things, desde romances de Stephen King, até filmes das décadas de 1970 e 1980. Mas há um anime, que muitos podem não conhecer, que claramente inspirou a série de sucesso da Netflix.

Em uma entrevista com o Daily Beast, os criadores de Stranger Things, Matt e Ross Duffer, falaram sobre o que influenciou a popular série.

Matt Duffer disse que “tinha visto um anime chamado Elfen Lied” e observa que foi inspirado em Akira. Ele então acrescenta que: “Havia muitas coisas lá que eu realmente gostava e que entraram no show, particularmente relacionadas à personagem de Eleven”.

Elfen Lied, escrito por Lynn Okamoto, começou como um mangá na Weekly Young Jump em 2002. Em 2004, foi transformado em anime com Mamoru Kanbe assumindo o papel de diretor e Arms cuidando da animação.

Elfen Lied conta a história de Lucy, que é uma Diclonius – uma nova espécie que não é humana, apesar de parecer com eles à primeira vista. No entanto, ela também tem coisas parecidas com chifres em sua cabeça e a capacidade de controlar vetores.

Os vetores são basicamente braços telecinéticos invisíveis que permitem ao Diclonius manipular as coisas de maneiras que um humano não pode.

A princípio, Lucy é mantida em uma instalação do governo onde a submetem a testes e experimentos horríveis. Eventualmente, ela entra em fúria, matando seus captores e escapando da instalação.

Durante a fuga, no entanto, Lucy se machuca e desenvolve uma segunda personalidade. Essa personalidade é infantil e inocente, com capacidade de fala limitada.

Dois estudantes, Kouta e Yuka, encontram a garota e, apelidando-a de Nyu, optam por cuidar dela e tentar cuidá-la de volta à saúde. No entanto, isso, sem saber, os coloca no centro de uma enorme conspiração do governo, enquanto vários grupos tentam recapturar Lucy.

Elfen Lied inspirou Stranger Things

É fácil ver como Elfen Lied inspirou a personagem de Eleven em Stranger Things, já que ela também foi mantida em uma instalação secreta do governo devido aos seus poderes especiais.

Como Lucy, Eleven escapa e é levada por uma pessoa desconhecida. Ambos os programas também exploram a ideia de uma estranha força sobrenatural tentando atacar e, eventualmente, acabar com a humanidade para seus próprios fins misteriosos, transformando o mundo em um campo de batalha horrível.

A ideia de jovens tentando equilibrar os problemas cotidianos e uma ameaça existencial é predominante, com Kouta e Yuka tendo que navegar pela vida e pelo romance enquanto também evitam os agentes do governo .

Enquanto Elfen Lied e Stranger Things apresentam temas semelhantes, o anime é mais sombrio, mais violento e mais disposto a ser extremamente cruel com seus personagens. Isso leva a vários momentos que vão revirar o estômago do espectador e ficar na memória por muito tempo depois que o anime terminar.

O conceito do Diclonius humano e a natureza muitas vezes confusa do grupo são bem tratados, e a história dá uma reviravolta fascinante em vários temas estranhos.

Também questiona o que significa ser humano no sentido biológico e filosófico. Os programas são bem diferentes esteticamente, pois Elfen Lied usa a animação para um efeito fantástico, criando várias cenas que seriam impossíveis de replicar em live-action.

É fascinante ver como Elfen Lied ajudou a inspirar Stranger Things e muitas outras histórias. No entanto, enquanto os dois compartilham temas semelhantes, ambos abordam e lidam com eles de maneiras muito diferentes, tanto estética quanto tematicamente.

Stranger Things está disponível na Netflix.

