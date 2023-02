O Consultor: Astro de Bastardos Inglórios é chefe aterrorizante em trailer

Christoph Waltz, o eterno Hans Landa de Bastardos Inglórios, estrela a nova série do Amazon Prime Video, O Consultor. A plataforma de streaming divulgou o trailer da produção.

Em O Consultor, Regus Patoff (Christoph Waltz), é o pesadelo de um trabalhador corporativo da era da pandemia.

“Para aqueles que trabalham remotamente, você tem uma hora para chegar aqui, ou você será demitido”, diz o personagem em um momento do trailer.

Veja a prévia, abaixo.

Mais sobre O Consultor

A série explora a relação sinistra entre chefe e empregado. Quando Patoff é contratado como consultor para melhorar os negócios na empresa de jogos baseada em aplicativos CompWare, os funcionários experimentam novas demandas e desafios que colocam tudo em xeque, incluindo suas vidas.

O elenco também inclui Nat Wolff como Craig, Brittany O’Grady como Elaine e Aimee Carrero como Patti.

O trailer revela que a contratação de Patoff na CompWare vem após a morte sangrenta do CEO dentro de seu escritório – e que seu currículo inclui consultoria para uma empresa cujo CEO morreu apenas duas semanas depois de trazer Patoff para sua equipe.

O Consultor é baseado no romance de mesmo nome de Bentley Little de 2015. Tony Basgallop atua como criador e showrunner, e produtor executivo ao lado do diretor Matt Shakman, Waltz, Steve Stark e Andrew Mittman. A série vem da MGM Television e Amazon Studios.

O Consultor chega em 24 de fevereiro ao Amazon Prime Video.

