O encantador romance coreano que todo mundo está assistindo na Netflix

A Netflix continua adicionando séries sul-coreanas ao seu catálogo, já que as produções do país provaram ser extremamente populares no mundo inteiro. Agora, um novo romance chega ao serviço.

Na trama, Han Ji-Yul é um veterinário que decide deixar a grande cidade onde mora para se mudar para o campo.

O personagem, então, descobre a vida rural e conhece An Ja-Yeong, uma jovem policial que parece estar em todos os lugares que vai.

Ao contrário de muitos doramas da Netflix, todos os episódios dessa nova produção foram lançados simultaneamente na Netflix.

Assim, você já pode assistir o drama baseado em um web novel escrito por Park Ha-min e publicado em 2019. Veremos agora sobre qual obra estamos falando.

Amor Rural é perfeita para os apaixonados

A série dramática coreana sobre a qual estamos falando é Amor Rural. Atualmente, ela está em quarto lugar dentre as 10 mais assistidas na Netflix do Brasil.

À frente da série na Netflix no top 10 está apenas O Filho Bastardo do Diabo, Chiquititas e Recomeço – em primeiro, segundo e terceiro lugares, respectivamente.

Amor Rural é previsível do início ao fim, mas é exatamente aí que reside seu charme – na familiaridade. Ela consegue mantê-lo assistindo por causa de seus pequenos detalhes e histórias que o tornam emocionante.

Ao todo são doze episódios, que passam em um piscar de olhos, especialmente para os mais apaixonados.

Amor Rural está disponível na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.