O episódio de The Walking Dead que deixou os fãs aterrorizados

O final da 11ª temporada de The Walking Dead se aproxima. Ao longo desses anos, a série trouxe alguns momentos verdadeiramente chocantes. Mas há um episódio em especial que deixou os fãs aterrorizados.

Enquanto a parte final da temporada se prepara para chegar ao ar, as coisas ainda estão esquentando em na série.

Continua depois da publicidade

O Lance Hornsby (Josh Hamilton) continua sua cruzada para assumir todos os assentamentos aliados da Commonwealth, incluindo Alexandria e Hilltop.

Em resposta, personagens como Maggie Rhee (Lauren Cohan) e Daryl Dixon (Norman Reedus) fazem o que podem para continuar a resistência.

Mesmo que o drama esteja em alta nessa temporada, os fãs ainda foram pegos de surpresa pelo horror de The Walking Dead em um episódio da 11ª temporada.

On the Inside, sexto episódio da 11ª temporada, segue Connie (Lauren Ridloff) e Virgil (Kevin Carroll) enquanto buscam refúgio em uma mansão aparentemente abandonada.

Lá, eles acabam descobrindo um grupo de humanos selvagens que recorreram ao canibalismo para sobreviver. Connie e Virgil lutam contra seus atacantes dentro de uma casa velha e decadente.

O episódio mais assustador de The Walking Dead

De acordo com o usuário do Reddit u/humankindtopics (via Looper), é facilmente o episódio mais assustador de The Walking Dead e, portanto, de toda a 11ª temporada. Poucos na seção de comentários apareceram para discutir, concordando sinceramente.

Como alguns nas respostas apontaram, um dos aspectos mais perturbadores desse episódio é que ele conta algumas partes da história da perspectiva de Connie.

Visto que ela é surda, isso significa que o público não ouve nada e, portanto, está lamentavelmente despreparado para as imagens assustadoras.

A própria Lauren Ridloff destacou essa escolha estilística em On the Inside também durante uma entrevista com Decider, acrescentando:

“Esse episódio é mais focado nos elementos de jump scare. Você pula do seu assento e os monstros que aparecem nesse episódio se movem rapidamente e são imprevisíveis.”

Os ferals foram uma nova adição assustadora ao cânone da série e estão entre os elementos mais memoráveis ​​desta temporada.

The Walking Dead pode ser assistido por meio do Star+.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.