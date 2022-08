O erro de Lista Negra que ainda faz os fãs revirarem os olhos

Lista Negra (The Blacklist) continua bastante popular, especialmente com sua disponibilidade na Netflix (no Brasil). Há um deslize da série, no entanto, que os fãs não perdoam.

Apesar da popularidade, certas escolhas visuais terríveis acabam manchando para sempre o seriado, especialmente conforme o tempo passa.

Os fãs acabaram encontrando um exemplo disso em último em Kuwait, que vem da sétima temporada do programa. Para eles, é difícil se afastar de um erro visual gritante, que ocorre durante o episódio.

Veja uma foto do episódio abaixo.

O erro gritante em Lista Negra

No subreddit de Lista Negra (via Looper), um fã publicou uma captura de tela de Kuwait, que, na opinião deles, mostra que claramente usaram tela verde.

“Ainda não acredito que essa cena tenha entrado no corte. Artistas de efeitos visuais devem ter tido um tempo difícil naquela época”, diz o post.

Muitos fãs postando no subreddit do programa concordam com essa avaliação.

“Todo o episódio foi de baixo orçamento”, disse outro fã . Outro apontou como o erro visual nesta cena denota que os efeitos especiais da série pioraram ao longo do tempo, desde o uso de pirotecnia até erros óbvios.

Outros fãs admitiram que se acostumaram tanto com a forma como o programa usa computação gráfica que exemplos grosseiros de tecnologia de pós-produção mal aplicada não são mais percebidos por eles.

Felizmente, Lista Negra não é uma série que faz muito uso de efeitos especiais, então dá para aproveitar o programa sem revirar muito os olhos.

Lista Negra (The Blacklist) tem oito temporadas disponíveis na Netflix.

