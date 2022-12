O Filho Bastardo do Diabo é cancelada pela Netflix

O Filho Bastardo do Diabo chegou a ocupar o primeiro lugar na lista das 10 séries mais assistidas da Netflix e foi aclamada pelos críticos. Ainda assim, a série foi cancelada e não ganhará uma segunda temporada.

Joe Barton, o criador da série, confirmou a notícia no Twitter, escrevendo:

Continua depois da publicidade

“Infelizmente, sim, a Netflix cancelou a série”, confirmou o criador da série. “Tenho muito orgulho do programa e gostei muito das pessoas com quem fiz isso. Desculpe por não poder terminar a história”.

A declaração de Barton seguiu um tweet anterior de The Imaginarium, a produtora por trás de O Filho Bastardo do Diabo: “Esse é um programa do qual estamos incrivelmente orgulhosos, que ganhou críticas estelares, junto com uma base de fãs global ferozmente leal. Embora estejamos desapontados por não continuar a história, adoramos trabalhar com um elenco e uma equipe tão talentosa para dar vida ao nosso amado programa.”

Um representante da Netflix confirmou (via TV Line) que O Filho Bastardo do Diabo não retornará para uma segunda temporada.

Mais sobre O Filho Bastardo do Diabo

A trama gira em torno de um adolescente britânico chamado Marcus (Jay Lycurgo, de Titãs), que por acaso é o filho ilegítimo da bruxa mais poderosa (e, não coincidentemente, mais malvada) do mundo.

Por medo de seguir os passos de seu pai, Marcus foi observado de perto a maior parte de sua vida por um conselho das chamadas “bruxas boas”.

Mas, quando Marcus atinge a maioridade, ele aprende uma das lições mais importantes da vida: que nem tudo é tão preto no branco.

Finalmente por conta própria, Marcus começa a descobrir os segredos de seu passado e as profundezas de seus poderes mágicos.

O Filho Bastardo do Diabo está disponível na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.