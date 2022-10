O Filho Bastardo do Diabo: Explicamos o final da violenta série da Netflix

O Filho Bastardo do Diabo tem atraído muitos assinantes da Netflix, conquistando fãs de fantasia e de obras mais violentas. Vamos agora mergulhar no desfecho da obra.

A trama gira em torno de um adolescente britânico chamado Marcus (Jay Lycurgo, de Titãs), que por acaso é o filho ilegítimo da bruxa mais poderosa (e, não coincidentemente, mais malvada) do mundo.

Por medo de seguir os passos de seu pai, Marcus foi observado de perto a maior parte de sua vida por um conselho das chamadas “bruxas boas”.

Mas, quando Marcus atinge a maioridade, ele aprende uma das lições mais importantes da vida: que nem tudo é tão preto no branco.

Finalmente por conta própria, Marcus começa a descobrir os segredos de seu passado e as profundezas de seus poderes mágicos. Como ele disse várias vezes, ele pode ser o único bruxo forte o suficiente para parar a matança impiedosa de seu pai. Mas ele pode derrubar sua própria família, ou ele se juntará a ele?

Explicamos o final de O Filho Bastardo do Diabo

O final de O Filho Bastardo do Diabo começa com um flashback da infância de Gabriel, quando o vemos sendo entregue a Mercury contra sua vontade, e aprendemos como seu pequeno livro de nomes tem sido um esforço para tentar lembrar pessoas que foram tiradas dele pelo uso repetido de Mercury do pó amarelo de perda de memória.

Os dois primeiros nomes eram os de seus pais. O mais recente é, claro, o de Nathan.

Nathan fala com os parisienses, lembrando-os de que Marcus só quer vingança, e se eles estão realmente interessados ​​em ajudá-lo, devem parar de se preocupar com a profecia e apenas entrar e matar os caçadores para ele.

Enquanto isso, Jessica está tentando persuadir Soul a tomar o poder de dizimação de Annalise, e ela quase consegue quando os Bloods lançam fortuitamente seu ataque, o que é uma boa distração.

Enquanto isso, Gabriel se lembra. Um menino, presumivelmente a nova versão dele, que tem todos os tipos de implicações aterrorizantes, o ajuda a roubar o sangue da família de Marcus e conta a ele sobre uma passagem secreta de volta que foi criada pelo menino, que nunca teve a chance para usá-la.

Este menino está com muito medo de usá-la, mas Gabriel promete que voltará para salvá-lo e escreve seu nome no punho da camisa. Mercury tenta impedir Gabriel de sair, mas ele consegue escapar.

O final puxa esse truque de dualidade novamente ao intercalar a exploração de Wolfhagen por Soul e Nathan com flashbacks do Massacre da Paz.

Ceelia chega para evitar que Nathan confronte Soul sozinho e implora que ele encontre Annalise enquanto ela luta em seu lugar. E Annalise parece precisar de ajuda, já que Jessica a encurralou na adega.

Mas Jessica subestima a capacidade de Annalise de controlar a dizimação, então ela é capaz de acertá-la apenas o suficiente para rasgar seu rosto um pouco (ela se transforma em sua mãe quando pensa que está prestes a morrer, o que é um toque triste), mas a deixa viva, gritando no chão em derrota e humilhação.

Gabriel também chega na hora certa, mas Nathan demora para beber o sangue apenas o tempo suficiente para Gabriel levar uma bala perdida no peito.

O frasco de sangue de Byrne o salva, mas significa que Nathan agora não tem meios de evitar sua morte – ou pelo menos, nenhuma maneira além de ser alimentado com o sangue de seu pai real, que sabemos estar à espreita em algum lugar.

Em outro lugar, Soul mastiga metade do pescoço de Ceelia como um vampiro, e enquanto ela está sentada lá morrendo, ela o vê matar e comer os corações dos parisienses um monstro mais uma vez vagando pelos corredores de Wolfhagen.

Ela finalmente morre na companhia de Nathan, Gabriel e Annalise. Os três deixam Wolfhagen juntos, com Nathan à beira da morte. À medida que continuam a andar, decidem dizer todas as coisas que querem dizer enquanto ainda têm a chance, já que a maioria das pessoas não tem essa oportunidade.

Annalise confessa seu amor pelos dois. Assim como Nathan. Gabriel não compartilha esse sentimento.

Enquanto o trio continua a caminhar pela floresta, Soul, usando o poder de Bjorn, congela Gabriel e Annalise no lugar para que ele possa confrontar Nathan diretamente. Nathan, sabendo que não pode competir em uma luta direta, foge para a névoa. Mas ele está enfraquecendo. E é aí que ele finalmente conhece seu pai.

Revelações

Marcus conta a Nathan a história de como matou o marido de sua mãe, um bruxo Fairborn que encontrou sua morte com um sorriso.

Quando Marcus tomou seu coração, ele aprendeu o porquê – seu poder era saber como e quando ele morreria. Ele já tinha aceitado isso antes que acontecesse. Através dele, Marcus conheceu a mãe de Nathan e a amou, e ela o amou de volta. Ele pensou que fugir manteria ela e Nathan a salvo do Conselho Fairborn, mas ele estava errado.

Ele viu sua própria morte agora. Quando Nathan segura uma faca em sua garganta, ele não tem medo, pois sabe que não é hoje que ele morre. Ele dá a Nathan seu sangue e seus três presentes. O primeiro é sua vida. O segundo são as últimas palavras que sua mãe disse a Marcus, sobre como ela não tinha medo do que seu filho poderia se tornar. Seu presente final é a chance de Nathan ver quem ele realmente é.

Nathan pega a faca de Marcus e caça Soul pela floresta através de seus batimentos cardíacos. Os dois se enfrentam. Nathan é capaz de evitar relâmpagos, bolas de fogo e rajadas de gelo, e enterrar a faca de Marcus no peito de Soul. Isso liberta Gabriel e Annalise.

Eles correm para intervir, e Annalise em lágrimas usa dizimação em seu pai. “Seu próprio sangue matará o Lobo”, Soul entoa em realização, enquanto sua própria filha o despedaça, cumprindo assim a profecia.

Quando O Filho Bastardo do Diabo termina, Jessica, cujo poder está em frangalhos, atravessa o Corte que leva a Mercúrio, que se oferece para ajudá-la a se vingar, enquanto Nathan encara o coração de Soul no chão como se fosse a próxima refeição dele.

O Filho Bastardo do Diabo está disponível na Netflix.

