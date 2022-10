O Filho Bastardo do Diabo vai ter 2ª temporada na Netflix? Veja o que sabemos

O Filho Bastardo do Diabo tem dado o que falar na Netflix, ocupando o primeiro lugar na lista das 10 séries mais assistidas da plataforma nos últimos dias. Dito isso, ela ganhará uma segunda temporada? Veremos isso agora.

A trama gira em torno de um adolescente britânico chamado Marcus (Jay Lycurgo, de Titãs), que por acaso é o filho ilegítimo da bruxa mais poderosa (e, não coincidentemente, mais malvada) do mundo.

Por medo de seguir os passos de seu pai, Marcus foi observado de perto a maior parte de sua vida por um conselho das chamadas “bruxas boas”.

Mas, quando Marcus atinge a maioridade, ele aprende uma das lições mais importantes da vida: que nem tudo é tão preto no branco.

Finalmente por conta própria, Marcus começa a descobrir os segredos de seu passado e as profundezas de seus poderes mágicos.

O Filho Bastardo do Diabo vai ter 2ª temporada?

Não temos confirmação da Netflix sobre uma segunda temporada ainda, infelizmente. O programa foi lançado em 28 de outubro, portanto, sendo uma nova série, é improvável que a Netflix anuncie uma segunda temporada tão cedo.

Em geral, a plataforma leva em conta a audiência dos programas nas suas quatro primeiras semanas. Com isso, o número de visualizações (de pessoas que assistem a série toda, não apenas um episódio), é importante nesse período.

Caso permaneça popular, a renovação para uma segunda temporada é mais provável.

Além disso, vale lembrar que O Filho Bastardo do Diabo é baseado na trilogia de livros Half Bad de Sally Green. Com isso em mente, é provável que outras temporadas possam acontecer, já que o conteúdo do livro já está lá para inspirar a série.

A primeira temporada foi lançada em 28 de outubro de 2022 (bem a tempo do Halloween). Dada a trama sobrenatural, faria sentido que futuras possíveis temporadas sejam lançadas também nessa época, mas não há como saber, ainda, se em 2023 ou 2024.

O Filho Bastardo do Diabo está disponível na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.