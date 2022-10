O Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro: Conheça a imperdível antologia de terror da Netflix

Se você é fã de filmes e séries de terror, não deixe de conferir O Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro – uma antologia épica que fecha com chave de ouro a temporada de Halloween na Netflix. Cada episódio conta uma história diferente, mas todas seguem a inconfundível estética de Del Toro.

“Macabra e deslumbrante, esta coleção de terror conta com oito histórias arrepiantes e cheias de pesadelos grotescos que foram selecionadas por Guillermo del Toro”, afirma a sinopse oficial de O Gabinete de Curiosidades.

A série é, sem sombra de dúvidas, um dos lançamentos mais aguardados da Netflix em 2022. Afinal, quem não gosta de ficar arrepiado em uma noite fria e sinistra?

Revelamos abaixo tudo que você precisa saber sobre os episódios e o elenco de O Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro; confira.

Saiba tudo sobre o sinistro Gabinete de Curiosidades da Netflix

Guillermo del Toro é o showrunner, criador e produtor-executivo de O Gabinete de Curiosidades. O cineasta, vale lembrar, é conhecido por filmes que misturam terror, drama e fantasia – como O Labirinto do Fauno, A Forma da Água e Colina Escarlate.

“Com Gabinete de Curiosidades, partimos para mostrar as realidades existentes fora do nosso mundo normal: sejam no espaço sideral, no subsolo, atrás de portas fechadas, ou simplesmente em nossa imaginação”, comentou o diretor.

Poucos detalhes foram revelados sobre as tramas dos episódios. A maioria dos capítulos é baseada nas ideias de Del Toro e em clássicos da literatura de terror.

O primeiro episódio de Gabinete de Curiosidades é “Lote 36”, com direção de Guillermo Navarro e roteiro de Del Toro.

“Ratos no Cemitério”, baseado em um conto de Henry Kuttner, é o segundo capítulo. O terceiro ganhou o título “A Autópsia”, com base em uma história de Michael Shea.

O quarto capítulo é “Lá Fora”, baseado em um livro de Emily Carroll. “Modelo de Pinkman”, inspirado no clássico conto de H.P. Lovecraft, é o quinto episódio.

Falando em Lovecraft, o sexto capítulo é baseado em outra história do escritor: “Sonhos na Casa da Bruxa”. O sétimo e o último episódio, respectivamente, ganharam os títulos “A Visualização” e “O Murmúrio”.

Conheça o elenco de O Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro

Cada episódio de O Gabinete de Curiosidades conta com um elenco diferente. A série conta com atores da Marvel, Harry Potter e muito mais.

“Lote 36” tem Tim Blake Nelson (Watchmen), Sebastian Roché (Supernatural), Demetrius Grosse (Justified) e Elpidia Carrillo (Predador).

O segundo capítulo tem apenas David Hewlett (Stargate) no elenco. Já “A Autópsia” conta com F. Murray Abraham (O Cavaleiro da Lua), Glynn Turman (Peyton Place) e Luke Roberts (Holby City).

“Lá Fora” é protagonizado por Kate Micucci (Little Hours) e Dan Stevens (Legião). “O Modelo de Pickman tem Ben Barnes (Sombra & Ossos) e Crispin Glover (American Gods).

O elenco de “Sonhos na Casa da Bruxa” é liderado por Rupert Grint, o Rony de Harry Potter. Também estão no episódio Ismael Cruz Córdova (Os Anéis do Poder) e Nia Vardalos (Casamento Grego).

Finalmente, “A Visualização” e “Murmúrio” são protagonizados, respectivamente, por Eric André (Bad Trip) e Essie Davis (Game of Thrones).

Os primeiros dois episódios de O Gabinete de Curiosidades chegam à Netflix em 25 de outubro. Os próximos estreiam nos dias 26, 27 e 28. Veja abaixo o trailer.

