O inesperado problema enfrentado por atores de NCIS

NCIS já caminha para sua 20ª temporada e já passou por alguns percalços ao longo dos anos, incluindo a saída de astros da série. Curiosamente, um dos maiores problemas enfrentados pelo programa é algo que os fãs não costumam pensar sobre.

A série continua a lidar com muitas cenas com cadáveres, especialmente aquelas que ocorrem no necrotério.

Naturalmente, o uso de cadáveres reais está fora de questão, então cabe ao departamento de arte produzir cadáveres falsos realistas episódio após episódio.

Acontece que é uma grande dor de cabeça não apenas para a equipe de produção, mas também para os atores que ficam deitados ali como cadáveres.

Difícil ser cadáver

Em uma sessão de perguntas e respostas da CBS News (via Looper) com o elenco de NCIS, uma das perguntas dizia respeito aos desafios de filmar as cenas do necrotério.

David McCallum, que interpreta o médico legista chefe Dr. Donald “Ducky” Mallard por muitas temporadas, disse que essas cenas o preocupam.

“É muito frio lá e esses pobres atores e atrizes vêm e se deitam em um mesa de aço, então nossa principal preocupação é mantê-los aquecidos, mantê-los felizes e deixá-los voltarem para casa inteiros”.

O frio não é o único problema que os atores em “serviço de cadáver” têm que passar em NCIS e programas semelhantes.

O trabalho de interpretar um cadáver pode envolver apenas ficar deitado e deixar os outros atores atuarem, mas certamente não é fácil.

Em 2011, uma repórter do Wall Street Journal se inscreveu para interpretar um cadáver em Law and Order, só para ver como é o processo.

Em seu artigo, ela escreveu que há uma grande diferença entre corpos que estão “mortos no necrotério” e “recém-mortos”. O primeiro tipo de corpo é muito mais difícil para os atores, pois eles precisam passar horas deitados enquanto os maquiadores os preparam para as fotos do necrotério.

O artigo do WSJ também afirmou que NCIS geralmente usa manequins, mas como esses números levam semanas para ficarem prontos e custam quase US$ 8.000 cada (em 2011), o uso de atores da vida real definitivamente afeta menos o orçamento do programa.

NCIS está disponível no Amazon Prime Video.

