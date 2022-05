O Poder e a Lei terá 2ª temporada na Netflix? Veja

Produzida por David E. Kelley, O Poder e a Lei se tornou um grande sucesso na Netflix. O drama jurídico garantiu posições importantes no Top 10 de vários países, incluindo o do Brasil. Com 10 episódios em sua 1ª temporada, a série é perfeita para uma maratona. Mas afinal: a história de Mickey Haller terá uma continuação na Netflix?

Além de conquistar o público da Netflix, O Poder e a Lei ganhou o coração da crítica especializada. A série é repleta das mais intensas particularidades do showrunner David E. Kelley, conhecido por produções como Nove Desconhecidos e Big Little Lies, com Nicole Kidman.

“Na pior após um acidente, o ambicioso advogado de Los Angeles Mickey Haller volta à ativa ao aceitar um caso de assassinato”, afirma a sinopse oficial de O Poder e a Lei na Netflix.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre o status de renovação, trama, elenco e previsão de estreia da 2ª temporada de O Poder e a Lei na Netflix.

O Poder e a Lei terá uma 2ª temporada na Netflix?

A Netflix ainda não renovou O Poder e a Lei para a 2ª temporada. Mas fãs não precisam se desesperar: normalmente, a plataforma demora entre 2 semanas e 3 meses para confirmar o destino de suas produções originais.

Para confirmar a renovação ou cancelamento de suas séries originais, a Netflix costuma analisar duas métricas: números de audiência e custo de produção.

Dado o grande sucesso de O Poder e a Lei, a plataforma tem tudo para renovar a trama para um segundo ano.

Quem retorna na 2ª temporada de O Poder e a Lei?

Caso a Netflix renove O Poder e a Lei para a 2ª temporada, grande parte do elenco original deve retornar nos novos episódios.

O ator mexicano Manuel Garcia-Rulfo (Esquadrão 6), como era de se esperar, voltará como o advogado Mickey Haller.

Neve Campbell, famosa por interpretar Sidney Prescott na franquia Pânico, também deve retornar como a procuradora Maggie McPherson, ex-esposa de Mickey.

Angus Sampson (Sobrenatural), o intérprete do investigador Cisco, tem tudo para ser confirmado nos novos episódios.

O elenco principal de O Poder e a Lei conta também com Becki Newton (Lorna), Jazz Raycole (Izzy) e Krista Warner (Hayley).

Na 1ª temporada de O Poder e a Lei, Christopher Gorham (Once Upon a Time) interpretou o bilionário Trevor Elliott. O ator não retornará no segundo ano, já que o personagem morre no chocante desfecho dos primeiros episódios.

De que fala a 2ª temporada de O Poder e a Lei?

A série O Poder e a Lei é baseada na saga literária “The Lincoln Lawyer”, escrita por Michael Connelly.

O filme de 2011, protagonizado por Matthew McConaughey, adapta o primeiro livro da saga de Mickey Haller.

A produção da Netflix, por sua vez, foca na história de “The Brass Verdict”, o segundo volume da série.

Caso a Netflix renove O Poder e a Lei para a 2ª temporada, os novos episódios têm tudo para adaptar “The Reversal”, o terceiro livro.

Ao todo, Michael Connelly lançou 6 livros na saga de Mickey Haller. Ou seja: a Netflix ainda tem muito material para adaptar.

Data de estreia da 2ª temporada de O Poder e a Lei

Como a Netflix ainda não renovou O Poder e a Lei para a 2ª temporada, fica difícil prever a estreia dos novos episódios.

Se a plataforma confirmar a 2ª temporada de O Poder e a Lei ainda em 2022, os capítulos inéditos têm tudo para chegarem à Netflix em meados de 2023.

Enquanto isso, a 1ª temporada de O Poder e a Lei continua disponível na Netflix.