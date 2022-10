O problema que Breaking Bad causou no mundo real

Filmes e séries de TV nem sempre são filmados nos locais em que se passam, seja por motivos de logística ou custos. Mas Breaking Bad realmente foi filmado em Albuquerque, Novo México.

A cidade se mostrou um ótimo lugar para a produção da série, por conta do lindo deserto, preço de produção relativamente baixo e um clima que cooperou com as filmagens. Albuquerque parece ter abraçado seu papel como cidade de Walter White.

Mas também não seria verdade dizer que a cidade era a melhor locação o tempo todo. Problemas aconteceram em alguns lugares, principalmente com o efeito que a série teve no turismo da cidade.

Muitos turistas foram atraídos para Albuquerque, que não é uma cidade muito grande com aproximadamente 500.000 habitantes. Mesmo anos tendo se passado desde o final de Breaking Bad, a cidade ainda tem locais que nunca mais foram os mesmos após as filmagens.

A casa dos White nunca mais foi a mesma

Muito dos cenários mais recorrentes de Breaking Bad estão em Albuquerque, incluindo a casa em que Walter White vivia com sua família. A produção preferiu usar uma casa real ao invés de construir um cenário.

Mas apesar dos benefícios de usar uma casa de verdade, como a autenticidade incrível, e imagens convincentes, tiveram alguns problemas também.

Mesmo a casa não estando listada como um ponto aberto a visitação no site site sobre turismo de Breaking Bad, não levou muito tempo para os fãs descobrirem onde estava a casa, e começar a se aglomerar em grandes grupos, causando transtornos.

Em 2017, as filmagens já até tinham acabado mas, de acordo com o jornal The Chicago Tribune, multidões de fãs continuavam a visitar a casa. Os donos do imóvel estavam cansados de tantos turistas aparecendo sem avisar querendo tirar fotos com a casa.

As coisas chegaram em um ponto em que as perturbações estavam tão ruins, que eles tinham medo de deixar a casa sem proteção. Por conta disso, eles decidiram colocar uma cerca de ferro de quase 2 metros na frente da casa, bloqueando a vista e desencorajando pessoas à irem atrás da casa.

Porém, assim que eles começaram a construir a cerca, pessoas ja estavam à escalando, tentando ultrapassar o obstáculo para tirar fotos.

Por mais que pareça divertido ser dono de uma casa que foi cenário de uma série famosa, a constante aparição de turistas certamente começaria à ser desagradável pra qualquer pessoa. Talvez uma cerca elétrica ou alguma barreira ajude os coitados que moram na casa de Walter White.

