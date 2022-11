O que a criadora de Mulher-Hulk acha sobre a série ser a “mais safada do MCU”

A série Mulher-Hulk: Defensora de Heróis é uma das produções da Marvel no Disney+ lançadas na plataforma neste ano. O seriado faz companhia com Ms. Marvel e Cavaleiro da Lua, outras produções que também estrearam em 2022.

“Mulher-Hulk: Defensora de Heróis acompanha a história de Jennifer Walters, uma advogada, solteira, na casa dos 30 anos, cujo maior desejo é ser bem-sucedida em sua profissão. Mas há um ‘pequeno’ detalhe: ela é prima de Bruce Banner, o Incrível Hulk”, afirma a sinopse.

Protagonizada por Tatiana Maslany (Orphan Black), a série conta também com Mark Ruffalo (Vingadores: Ultimato), Tim Roth (O Incrível Hulk), Ginger Gonzaga (Space Force), Renée Elise Goldsberry (Hamilton) e Jameela Jamil (Legendary) no elenco.

Embora muito criticada pelos fãs, a série acabou expandindo o núcleo do Hulk. Mas, algo ainda mais estranho chamou a atenção do público, e a criadora de Mulher-Hulk revelou que acha da série ser considerada a mais safada do MCU.

Jessica Gao quer mais coisas estranhas no MCU

Em recente entrevista, Jessica Gao comentou que em sua maior parte, o MCU evitou mostrar muito sobre a vida sexual dos personagens (via ScreenRant).

Porém, Mulher-Hulk mudou isso, e trouxe um pouco mais à tona a abordagem sexual ao MCU, que foi vista de forma positiva.

Gao disse que gostaria de ver coisas mais estranhas na Marvel, e se disse muito orgulhosa de ter feito a série mais safada da editora até o momento.

“Espero que o final de Mulher-Hulk permita que mais projetos da Marvel fiquem um pouco estranhos. Uma das minhas realizações de maior orgulho é como este foi o show mais excitante da Marvel até agora”, disse ela.

A Marvel já provocou em alguns projetos sobre o assunto sexual, como foi no caso de Homem de Ferro ou em Capitão América: O Soldado Invernal.

Neste ano, Thor: Amor e Trovão trouxe um pouco mais da química entre Thor e Jane Foster, tentando fazer um tema mais adulto, mas aborda o tema bem diferente de Mulher-Hulk.

A história da série acaba explorando a vida romântica de Jen, bem como o pequeno romance entre ela e o Demolidor.

