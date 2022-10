Showrunner fala sobre o futuro do romance entre Mulher-Hulk e Demolidor

Jessica Gao, showrunner e roteirista de Mulher-Hulk, fala sobre o futuro do relacionamento entre Jen Walters e Demolidor após o final da temporada.

Mulher-Hulk: Defensora de Heróis não marcou apenas a introdução de sua protagonista no MCU, mas também teve o retorno de Charlie Cox ao uniforme do Demolidor.

O personagem já havia tido uma pequena aparição no trailer da série, e os fãs aguardavam ansiosos para descobrir se finalmente o Demônio de Hell’s Kitchen estaria no episódio da semana.

Quando o Demolidor finalmente apareceu no episódio 8, o personagem não fez feio, lutando com ainda mais agilidade e roubando o coração de Jennifer Walters.

O par teve muita química nas telas, e o romance que começou no episódio 8 foi solidificado no final da temporada, com Matt Murdock comparecendo a um almoço da família Walters.

Com os personagens tendo vidas extremamente ocupadas, e vivendo em costas opostas dos Estados Unidos, muitos estão se perguntando se este relacionamento realmente vai para frente, especialmente com uma série solo do Demolidor no calendário da Marvel Studios.

Jessica Gao fala sobre o futuro de Mulher-Hulk e Demolidor

Em uma entrevista ao Screen Rant, Gao falou sobre a possibilidade do romance dos dois heróis advogados, realmente se tornar um relacionamento sério.

A roteirista reconhece que nenhum dos dois deve estar buscando um compromisso, especialmente quando adicionamos a distância na equação. Mas, Gao menciona que Jen e Matt possuem muitas coisas em comum, sendo advogados super-heróis.

“Bem, olhe, os dois são pessoas atraentes com muita química. Então, se essas duas pessoas quiserem fazer funcionar, eles vão encontrar uma forma. Mas, quem sabe se qualquer um deles quer se comprometer. Eu acho que se envolver com alguém que conhece tanto sua indústria é uma coisa ótima. E para eles, são as duas industrias que eles se encontram. Existe esse entendimento para que você não tenha que ficar explicando para alguém o porquê de algo impactar o relacionamento. Eles só entendem.”

Com este romance em aberto, a atriz Tatiana Maslany discutiu os próximos projetos da Mulher-Hulk no MCU. Perguntada sobre uma possível participação em Demolidor: Born Again – a nova série solo de Matt Murdock – a atriz preferiu manter o mistério.

“Preciso de um convite para poder voltar! Preciso de um contrato, na verdade. Adoraria participar da série”, brincou Maslany parece que vamos ter que esperar até 2024 para descobrir quem estará na série do Demolidor.

Enquanto esperamos, Mulher-Hulk tem sua 1ª temporada completa na Disney+.

