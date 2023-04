O que aconteceu a Gandalf após O Senhor dos Anéis

Gandalf é uma das figuras centrais de O Hobbit e da trilogia O Senhor dos Anéis, mas nem todos os fãs sabem o que aconteceu a ele após a Guerra do Anel. Veremos isso agora.

Os filmes de O Senhor dos Anéis mostraram que, no final, Gandalf navegou para as Terras Imortais com Frodo, mas os livros revelaram muito mais sobre o que o mago branco fez depois que o Um Anel foi destruído.

Ele teve sucesso em sua missão de ajudar a Terra-média em sua batalha contra o Senhor das Trevas Sauron, que tinha sido seu propósito para deixar sua casa em Valinor. Então, com seu trabalho feito, Gandalf estava livre para ir embora. Ainda assim, ele não fez isso imediatamente.

Gandalf era único entre os Istari (o grupo de Maiar enviado para a Terra-média) na medida em que ele desenvolveu relações estreitas com os seres que residiam no reino mortal.

Isso significava que, mesmo depois que sua missão foi concluída em O Senhor dos Anéis, o mago ficou por perto para ver Aragorn se tornar rei e viajar de volta com os quatro hobbits ao Condado.

No entanto, uma vez que seu propósito na Terra-média tinha sido ajudar a derrotar Sauron e destruir o Um Anel, ele não poderia intervir com nenhum dos problemas que surgiram do rescaldo da guerra.

Para os hobbits, isso significava a batalha para salvar o Condado, um evento cortado dos filmes do Senhor dos Anéis.

Nos livros, a influência de Saruman na Terra-Média se estendia até o Condado, e todo o lugar foi essencialmente queimado e industrializado. Gandalf sabia disso, então quando ele enviou Frodo, Sam, Merry e Pippin em seu caminho, ele os lembrou de que sua jornada em O Senhor dos Anéis lhes dera a força para salvar sua casa por conta própria.

Ele não levantou um dedo para ajudar, afirmando que não podia, mas ele estava correto. O Condado foi salvo, e os quatro hobbits levaram seu povo à prosperidade.

Gandalf passou um tempo com Tom Bombadil antes de ir embora

Embora a missão de Gandalf na Terra-Média tivesse terminado, ele não estava pronto para voltar para sua casa em Valinor. Depois de enviar os hobbits em seu caminho para libertar o Condado do controle de Saruman, Gandalf viajou para o leste da casa dos hobbits para o Vale do Withywindle, onde Tom Bombadil viveu.

Esse homem estranho – outro personagem que os filmes do Senhor dos Anéis deixaram de fora – está entre os mais misteriosos da Terra-Média, e J.R.R. Tolkien deu muito poucas respostas sobre quem ele era. No entanto, o autor incluiu em seus livros que Gandalf procurou seu conselho.

O mago branco viajou para a casa de Tom Bombadil, onde permaneceu por vários anos.

Os livros de O Senhor dos Anéis nunca esclarecem o que os dois seres antigos falavam, mas muitos começaram a assumir que o peculiar Tom Bombadil era algo como o superior do bruxo.

Gandalf mencionou uma vez que Bombadil era tão antigo quanto o próprio mundo – inclusive, ele pode até aparecer em Os Anéis de Poder – e Frodo havia testemunhado a maneira como Bombadil poderia ficar perto do Um Anel e não ser afetado por ele.

Alguns teorizam que ele é Eru Ilúvatar, o criador de todas as coisas no folclore de Tolkien. Independentemente de sua identidade, ele e Gandalf tinham muito a discutir.

O último trabalho de Gandalf na Terra-média foi trazer Bilbo e Frodo Bolseiro, os Portadores do Anel, para as Terras Imortais. Pode ser que essa tarefa tenha sido exatamente o motivo pelo qual Gandalf permaneceu na Terra-Média por tanto tempo depois que o Um Anel foi destruído.

A viagem dos Paraísos Cinzentos a Valinor nunca foi descrita nos livros do Senhor dos Anéis. No entanto, é divertido imaginar como Bilbo e Frodo podem ter reagido quando seu velho amigo mago retornou à sua verdadeira forma de Olórin, o maiar.

A trilogia O Senhor dos Anéis está disponível no HBO Max. Já O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder é exibido pelo Amazon Prime Video.

