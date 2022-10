O que é uma boa adaptação? Autores de Sandman e Game of Thrones respondem

George R. R. Martin e Neil Gaiman são dois dos autores mais famosos da atualidade. Os autores de As Crônicas de Gelo e Fogo (que deu origem a Game of Thrones) ambos tiveram obras adaptadas para a TV e comentaram sobre o que exatamente é uma boa adaptação.

Embora A Casa do Dragão e Sandman sejam séries drasticamente diferentes, uma semelhança que os dois compartilham é a fidelidade aos materiais de origem – ainda que ambas tomem liberdades criativas ocasionalmente.

Essa fidelidade provavelmente pode ser atribuída a Martin e Gaiman, que compartilham uma opinião forte sobre as adaptações de Hollywood.

De fato, tanto Gaiman, quanto Martin trabalharam nas adaptações recentes de suas obras – A Casa do Dragão na HBO e Sandman na Netflix.

Fidelidade ou não?

A Variety relata que os dois autores recentemente revelaram seu ódio pela frase “Eu vou fazer minha própria versão” em relação às adaptações.

“Quão fiel você tem que ser? Algumas pessoas não sentem que precisam ser fiéis. Tem essa frase que circula: ‘Vou fazer minha própria versão’. Eu odeio essa frase. E acho que Neil provavelmente odeia essa frase também”, disse Martin.

“Sim. Passei 30 anos vendo as pessoas fazerem Sandman para si. E algumas dessas pessoas nem leram Sandman para torná-lo seu, eles apenas folhearam alguns quadrinhos ou algo assim”, respondeu Gaiman.

“Existem mudanças que você tem que fazer – ou que você é chamado a fazer – que eu acho que são legítimas. E há outras que não são legítimas”, acrescentou Martin.

Sandman está disponível na Netflix. Já A Casa do Dragão e Game of Thrones estão no HBO Max.

