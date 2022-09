O romance de época que todo mundo está assistindo na Netflix

A Netflix acrescentou mais um romance de época ao seu catálogo. Dessa vez é a série A Imperatriz, que está fazendo bastante sucesso na plataforma.

Atualmente, A Imperatriz está em segundo lugar na lista das 10 séries mais assistidas do serviço, atrás apenas de Dahmer: Um Canibal Americano, que também chegou recentemente à Netflix.

“A paixão avassaladora de Isabel (“Sisi”) e Francisco, Imperador da Áustria, abala as estruturas de poder da corte vienense”, começa a sinopse oficial da série.

“Depois do casamento, a jovem Imperatriz precisa se afirmar diante da sogra, a poderosa Sophie, e do cunhado Maxi, irmão de Francisco, que também está de olho no trono (e em Sisi). Além de tudo, as tropas inimigas ameaçam as fronteiras do Império dos Habsburgo, e o povo de Viena protesta contra o Imperador. Isabel precisa descobrir em quem pode confiar e qual é o preço de ser Imperatriz e figura de esperança para o povo”, conclui a descrição da série.

Se você gosta de assistir dramas de época com lindos cenários, romance e maquinações políticas, então A Imperatriz é perfeita para você, pois a série mergulha nas lutas de poder que cercam a corte e a história de amor épica em seu centro.

Mais sobre A Imperatriz

Devrim Lingnau lidera o elenco como Imperatriz Elisabeth von Wittelsbach, ou “Sisi”, como ela é apelidada. Seu papel é baseado na real Imperatriz Elisabeth da Áustria. Lingnau é o protagonista da série ao lado de Philip Froissant, que interpreta o imperador Franz Joseph.

A atriz germano-iraniana Melika Foroutan interpreta Sophia, a mãe controladora do imperador, que causa todo tipo de problemas para Sisi e Franz.

Além disso, o elenco inclui Johannes Nussbaum como o arquiduque Maximilian, Elisa Schlott como a irmã de Elisabeth Helene e Jördis Triebel como Elisabeth e a mãe de Helen, a princesa Ludovika da Baviera.

A série é dirigida por Florian Cossen e Katrin Gebbe, com roteiro de Katharina Eyssen, Bernd Lange, Janna Maria Nandzik, e Lena Stahl.

A Imperatriz está disponível na Netflix.

