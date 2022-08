O Senhor dos Anéis: Amado personagem pode aparecer na 2ª temporada

A série O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder pode ter um conhecido personagem na segunda temporada.

O showrunner JD Payne, falou sobre a possível segunda temporada da série do Prime Video, uma das mais aguardadas do ano.

Payne revelou que ele e a equipe criativa planejam colocar Círdan, um elfo na franquia O Senhor dos Anéis. Círdan era um nobre Sindar que serviu como Senhor dos Falathrim durante a Primeira Era (via CBR).

“Não queremos revelar muito, mas um personagem que estamos empolgados para que as pessoas conheçam na segunda temporada é Círdan, o construtor naval”, disse Payne.

“No tempo da nossa história, ele é o mais velho de todos os elfos conhecidos na Terra-média – na verdade, ele viveu tanto que tinha barba”, concluiu.

Mais sobre o Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder

Com grande orçamento, O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder é considerada uma das maiores apostas do Amazon Prime Video. Talvez até mesmo a maior da história do serviço de streaming.

O investimento não é à toa. Tanto no cinema quanto na literatura, O Senhor dos Anéis é uma das maiores sagas da cultura pop.

No cinema, Peter Jackson dirigiu a saga O Senhor dos Anéis. No entanto, ele não teve envolvimento direto no desenvolvimento de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder chega no Amazon Prime Video em 1 de setembro.

