O Senhor dos Anéis inspirou cena tensa de The Last of Us

Você sabia que uma das cenas mais tensas da 1ª temporada de The Last of Us foi inspirada em uma icônica cena de O Senhor dos Anéis? Em uma entrevista recente, Craig Mazin, o co-showrunner da série do HBO Max, revelou tudo que os fãs precisam saber sobre as inspirações da trama.

“Uma trama que beira a extinção humana. Vinte anos após a queda da civilização, Joel é contratado para tirar Ellie de uma zona de quarentena perigosa”, afirma a sinopse oficial de The Last of Us na HBO Max.

Liderado por Pedro Pascal (The Mandalorian) e Bella Ramsey (Game of Thrones), o elenco de The Last of Us conta também com Anna Torv (Mindhunter), Gabriel Luna (Agents of SHIELD), Merle Dandridge (Greenleaf), Melanie Lynskey (Yellowjackets), Nick Offerman (Parks and Recreation) e Murray Bartlett (The White Lotus).

Mostramos abaixo como uma inesquecível cena de O Senhor dos Anéis inspirou um dos momentos mais tensos de The Last of Us; confira!

Ataque de The Last of Us foi inspirado em cena de O Senhor dos Anéis

Em um papo recente com a revista Empire, Craig Mazin discutiu a cena mais importante de “Endure and Survive”, o quinto episódio de The Last of Us.

Ambientada no período da noite, a cena mostrou um verdadeiro enxame de Clickers cercando Ellie e Joel.

Para tornar essa cena a mais assustadora possível, Mazin se inspirou na franquia O Senhor dos Anéis – especificamente o filme A Sociedade do Anel.

De acordo com o showrunner, a cena de The Last of Us é inspirada no ataque dos orcs às Minas de Moria, o reino arruinado dos anões.

No primeiro filme da franquia de Peter Jackson, a Sociedade do Anel é forçada a percorrer túneis sombrios enquanto é perseguida por uma horda de orcs, um troll da caverna e, eventualmente, o temido Balrog.

Em The Last of Us, o ataque dos Clickers (e de um Bloater) acontece quando Joel e Ellie tentam escapar de Kansas City e fugir da influência de Kathleen, a líder da resistência da cidade.

No meio desse enxame de infectados, a série mostra seu primeiro Bloater, que arranca a cabeça de Perry, o braço direito da personagem de Melanie Lynskey.

“Originalmente, a cena aconteceria durante o dia. Mas aí, em dado ponto da produção, percebemos que os infectados ficam bem mais assustadores quando são envoltos em mistério. Na hora, pensei: ‘Cara, essa sequência vai ficar muito melhor durante a noite’. E aí, condenamos a equipe a 3 semanas de filmagens noturnas”, brincou Craig Mazin.

Todos os episódios da 1ª temporada de The Last of Us já estão disponíveis no catálogo brasileiro do HBO Max.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.