O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder ganha novo trailer e promete mais novidades

A série O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder ganha um novo trailer e promete mais novidades

O Prime Video divulgou uma prévia de um dos projetos mais aguardados do ano, e revelou que terá um novo teaser no dia 14 (via ComicBook).

Sadoc Burrows, do ator Lenny Henry, acaba narrando os eventos e diz que “os céus estão estranho”. A partir deste momento, um meteoro é visto voando pela atmosfera.

Veja o trailer, abaixo.

The Journey Begins. Main Teaser arrives July 14. #TheRingsOfPower pic.twitter.com/LLQpf3Y0sb — The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) July 8, 2022

Grande aposta do Amazon Prime Video

Com grande orçamento, O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder é considerada uma das maiores apostas do Amazon Prime Video. Talvez até mesmo a maior da história do serviço de streaming.

O investimento não é à toa. Tanto no cinema quanto na literatura, O Senhor dos Anéis é uma das maiores sagas da cultura pop.

No cinema, Peter Jackson dirigiu a saga O Senhor dos Anéis. No entanto, ele não teve envolvimento direto no desenvolvimento de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder chega no Amazon Prime Video em 2 de setembro.

