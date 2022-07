O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder ganha novo trailer incrível; veja

A série O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder, ganhou um novo trailer pelo Prime Video.

O streaming revelou a prévia de uma das séries mais aguardadas do ano, destacando o visual de Númenor e do mundo élfico (via Collider).

Levando o espectador para a Segunda Era, o trailer apresenta as versões jovens de Elrond e Galadriel, na época onde as Árvores de Valinor cobriam a terra com luz.

Os Elfos protegem as florestas da Terra-média, enquanto os Anões as minas e os homens suas plantações. Porém, há um grande perigo no mundo, e a escuridão vai cobrir a luz.

Veja o trailer, abaixo.

Mais sobre Os Anéis de Poder

Com grande orçamento, O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder é considerada uma das maiores apostas do Amazon Prime Video. Talvez até mesmo a maior da história do serviço de streaming.

Confira a sinopse, abaixo.

“O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder, do Prime Video, traz às telas pela primeira vez os heróis da lendária Segunda Era da história da Terra-média.

Essa aventura épica se passa milhares de anos antes dos eventos de O Hobbit e O Senhor dos Anéis, de J.R.R.Tolkien, e levará os espectadores de volta a uma era em que grandes poderes foram forjados, reinos ascenderam à glória e caíram em ruínas, heróis improváveis foram testados, a esperança se segurou pelo mais fino dos fios, e que um dos maiores vilões que já fluíram da caneta de Tolkien ameaçou cobrir o mundo todo de escuridão.

Começando em uma época de relativa paz, a série segue um elenco de personagens, tanto familiares quanto novos, enquanto eles enfrentam o temido ressurgimento do mal na Terra-média. Das profundezas mais escuras das Montanhas Sombrias, às majestosas florestas da capital élfica de Lindon, ao deslumbrante reino insular de Númenor, aos confins do mapa, esses reinos e personagens irão esculpir legados que viverão muito tempo depois que eles se forem.”

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder chega no Amazon Prime Video em 2 de setembro.

