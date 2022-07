O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder ganha trailer exclusivo no Prime Video

O Amazon Prime Video continua a promover O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder e lançou um teaser trailer exclusivo aos assinantes da plataforma de streaming.

Ao contrário do primeiro trailer do programa, lançado durante o Super Bowl, ou do mais recente comercial de televisão, esta prévia está disponível exclusivamente para membros do Amazon Prime.

A prévia é composta principalmente de fotos cênicas, enquanto os vários personagens da série Terra-Média olham para cima em um meteorito caindo do céu.

Meteoritos não são comuns na Terra-média. Uma que se destaca é a “estrela flamejante” que caiu do céu, feita de ferro negro, que o elfo Eöl forjou em armadura e duas espadas, Anguirel e Anglachel, cada uma das quais parecia possuir vontade própria.

Veja a prévia abaixo – o trailer completo pode ser visto no Amazon Prime Video.

Watch the full sneak peek exclusively for Prime Members on https://t.co/Sw8xN6skP7. #TheRingsOfPower pic.twitter.com/fGkEHtngz3 — The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) July 6, 2022

Grande aposta do Amazon Prime Video

Com grande orçamento, O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder é considerada uma das maiores apostas do Amazon Prime Video. Talvez até mesmo a maior da história do serviço de streaming.

O investimento não é à toa. Tanto no cinema quanto na literatura, O Senhor dos Anéis é uma das maiores sagas da cultura pop.

No cinema, Peter Jackson dirigiu a saga O Senhor dos Anéis. No entanto, ele não teve envolvimento direto no desenvolvimento de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder chega no Amazon Prime Video em 2 de setembro.

