O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder mostrará grande tragédia dos elfos

O trailer de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder conta com um curto trecho, que mostra um momento crucial da história dos elfos, que define grande parte das tragédias deles ao longo da Primeira Era da Terra Média.

O segundo trailer da série do Amazon Prime Video apresenta um vislumbre de cavaleiros em armadura em formação circular, levantando suas espadas. Graças a uma distinta falta de pelos faciais entre o grupo, esses personagens são claramente elfos, todos vestidos com armaduras de prata e ouro.

Esta cena do trailer de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder pode representar o Juramento de Fëanor. Os soldados reunidos parecem semelhantes o suficiente para serem irmãos, e suas armaduras parecem ter o símbolo de uma estrela – possivelmente a Estrela de Fëanor.

O Juramento de Fëanor é um pacto fatídico feito entre o rei elfo Fëanor e seus sete filhos durante a Primeira Era da Terra Média, e é recontado em O Silmarillion.

Antes da Primeira Era, Valinor era iluminada por duas árvores divinas chamadas Telperion e Laurelin, e elas podem ser vistas no trailer de Os Anéis de Poder. Como mestre artesão, Fëanor forjou três joias contendo a essência brilhante da luz dessas árvores, chamando-as de Silmarils.

Tão cobiçadas e gloriosas eram as Silmarils, que Fëanor se tornou cada vez mais fixado em suas criações, desenvolvendo uma obsessão não muito diferente dos detentores do Um Anel.

O vício em Silmaril de Fëanor e seu ressentimento pelos Valar (os governantes de Valinor sob os quais os elfos originalmente viviam) foram alimentados por Morgoth, a fonte original do mal na mitologia de Tolkien, que empurrou Fëanor para um caminho mais sombrio através de mentiras e rumores.

Tendo esperado o momento perfeito para atacar, Morgoth conspirou com a criatura parecida com uma aranha, Ungoliant, para lançar um ataque secreto contra Valinor. Eles destruíram as duas árvores, mataram Finwë (pai de Fëanor), roubaram as Silmarils e fugiram para a Terra Média.

O que é o Juramento de Fëanor

O Juramento de Fëanor é o que vem depois. Com seu pai falecido e o título de Rei dos Noldor passado para ele, Fëanor reuniu seus filhos.

Todos eles levantaram suas espadas em uníssono e fizeram uma promessa de nunca ceder ou recuar até que as Silmarils fossem recuperadas, enquanto também juravam que qualquer um que tentasse separar as joias de seus legítimos donos seria perseguido e derrotado sem piedade.

Ao fazer o juramento, Fëanor liderou os Noldor de Valinor para a Terra-média, onde travaram uma guerra contra Morgoth para recuperar as Silmarils roubadas.

O Juramento de Fëanor rapidamente se tornou conhecido como uma maldição entre seus descendentes, já que a guerra constante pelas Silmarils resultou em mais derramamento de sangue, mas sem que as joias fossem recuperadas.

Em última análise, o juramento imprudente significou a ruína para todos aqueles vinculados a ele.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder chega no Amazon Prime Video em 2 de setembro.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.