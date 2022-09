O Senhor dos Anéis previu final de Game of Thrones e você nem percebeu

Alerta de spoilers

Um dos aspectos que deixaram os fãs perplexos com o final de Game of Thrones foi o fato da série ter terminado com um conflito entre humanos e não contra os caminhantes brancos. O Senhor dos Anéis já havia entregado isso previamente.

George R. R. Martin, como aponta o ScreenRant, já teceu muitos elogios à obra de J.R.R. Tolkien, que obviamente inspirou As Crônicas de Gelo e Fogo. O autor já disse, em entrevista à Forbes, que gostaria de terminar a própria história como O Senhor dos Anéis acabou.

“Não é nenhum segredo que Tolkien tem sido uma grande influência para mim, e eu amo o jeito que ele terminou O Senhor dos Anéis. Termina com vitória, mas é uma vitória agridoce. Frodo nunca mais está completo e vai embora para as Terras Imortais, e as outras pessoas vivem suas vidas. E a limpeza do Condado — um trabalho brilhante, que eu não entendia quando tinha 13 anos: ‘Por que isso está aqui? A história acabou?” Mas cada vez que a leio, entendo cada vez mais o brilho desse segmento. Tudo o que posso dizer é que esse é o tipo de tom que estarei buscando. Se eu conseguir ou não, caberá a pessoas como você e meus leitores julgarem”.

Ao contrário dos filmes, depois de Sauron ter sido derrotado, os hobbits retornam ao Condado para descobrir que ele foi dominado por Saruman. Eles derrotam o mago e recuperam a Terra natal, somente depois disso Frodo vai embora.

Dessa forma, o último inimigo é um homem e não o senhor do escuro. Sim, Saruman não é exatamente um homem, mas trata-se de algo em escala bem menor.

É exatamente isso que vemos em Game of Thrones, embora não seja tão bem executado. Como George R.R. Martin contou sobre o fim dos livros para os criadores da série, pode ser que vejamos algo parecido nos livros.

Ator admite que Game of Thrones ofendeu muitos fãs

Game of Thrones chegou ao fim em 2019 com um final que gerou muitas críticas entre os espectadores. Ao Sunday Times, o ator Peter Dinklage, de Tyrion, refletiu sobre os comentários e admite que a adaptação “ofendeu” muitos fãs.

Inicialmente, o ator tentou evitar os comentários dos fãs de Game of Thrones. Mas, aos poucos, passou a lidar com as críticas.

Peter Dinklage afirmou entender muitas das reclamações. Além disso, o Tyrion de Game of Thrones sabe que muitos espectadores têm um grande conhecimento sobre a franquia.

“Eles têm um conhecimento profundo. Alguns tinham uma versão já na própria cabeça, então fomos criticados desde o início. Então, no fim, eles nos criticaram de novo. Alguns ficaram bravos porque não queriam que fôssemos embora. Mas, se você tentar apelar para todos, você está fazendo algo errado. E nós ofendemos muitas pessoas”, concluiu o ator.

Antes, ao New York Times, Dinklage pediu para que os fãs superassem o final de Game of Thrones.

“Eles queriam que tivéssemos um final feliz rumo ao pôr do sol. Aliás, é ficção. Tem dragões nisso. Superem”, pediu antes o astro.

Game of Thrones está disponível no HBO Max.

