A surpreendente conexão entre Os Anéis de Poder e Game of Thrones

Em 2022, a Amazon Prime Video e o HBO Max duelam com as séries épicas Os Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder e A Casa do Dragão. Afinal de contas: qual das produções levará a melhor? O que muitos fãs não perceberam é que o novo hit do Prime Video compartilha uma interessante conexão com Game of Thrones – a “série-mãe” de A Casa do Dragão.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder serve como uma espécie de prólogo para a trilogia de Peter Jackson, lançada nos cinemas entre 2001 e 2003. A trama é ambientada na Segunda Era da Terra-Média, milênios antes dos eventos de O Hobbit.

A Casa do Dragão, por sua vez, é o primeiro spin-off de Game of Thrones. A produção adapta para o HBO Max os eventos do livro “Fogo e Sangue”, ambientado durante o reinado dos Targaryen.

Revelamos abaixo tudo que os fãs de O Senhor dos Anéis e Game of Thrones precisam saber sobre as conexões entre as séries; confira.

Os Anéis de Poder e Game of Thrones compartilham ator importante

A principal conexão entre Game of Thrones e O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder – além do caráter épico das duas séries – é o fato delas compartilharem um ator importante no elenco.

Robert Aramayo é o elo que une O Senhor dos Anéis e Game of Thrones na Amazon Prime Video e no HBO Max.

Atualmente com 29 anos, o ator britânico já é conhecido por interpretar personagens populares em séries de fantasia – ou versões mais jovens desses personagens.

O ator ficou famoso no mundo inteiro por sua performance como o jovem Ned Stark na 6ª temporada de Game of Thrones.

O personagem aparece em uma série de flashbacks que confirmam Jon Snow (o suposto Bastardo de Winterfell) como o filho de Lyanna Stark e Rhaegar Targaryen.

Em sua versão mais madura, vale lembrar, Ned Stark é interpretado por Sean Bean. O ator também compartilha uma ligação interessante com O Senhor dos Anéis. Afinal, nos filmes de Peter Jackson, ele dá vida ao personagem Boromir.

Já em O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder, Robert Aramayo vive uma versão mais jovem de Elrond, o lendário meio-elfo que é interpretado por Hugo Weaving na trilogia de Peter Jackson.

Elrond desempenha um papel muito importante na 1ª temporada de Os Anéis do Poder, principalmente devido à sua ligação com Galadriel e Gil-galad.

Em uma entrevista recente, Aramayo discutiu as diferenças entre O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder e Game of Thrones.

“São séries muito diferentes! Meu trabalho em Game of Thrones não tem nada a ver com a minha atuação em Os Anéis do Poder”, explicou o ator.

Os episódios de A Casa do Dragão – o derivado de Game of Thrones – vão ao ar, semanalmente, pelo HBO Max. Os capítulos de O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder também são lançados toda semana no Amazon Prime Video.

